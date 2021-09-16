Коломойський, Гордон і Льовочкін: на віп-ложі матчу "Динамо — Бенфіка" засікли топполітиків (фото)

Крім бізнесменів та політиків в об'єктив журналістів також потрапили міністри Віктор Ляшко, Олег Немчінов та Олексій Чернишов. Пізніше в ложі помітили й експрезидента Леоніда Кучму.

Під час футбольного матчу Ліги Чемпіонів УЄФА між "Динамо" та "Бенфікою" на віп-ложі засікли топчиновників. Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За його словами, саме на цей футбольний матч, який проходив на НСК "Олімпійський", з невідомих причин з'їхалися впливові люди.

У віп-ложі на НСК "Олімпійський" були присутні:

олігарх Ігор Коломойський;

нардеп VIII скликання, бізнес-партнер Коломойського Євген Гєллєр;

глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;

керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко;

міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко;

міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов;

міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов;

глава бюджетного комітету Ради Юрій Арістов;

претендент на посаду голови Комісії з нагляду за гральним ринком Борис Баум;

нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко;

віце-прем'єр-міністр Олег Уруський;

власник мережі супермаркетів АТБ Геннадій Буткевич;

нардеп від депутатської групи "Довіра" Андрій Іванчук;

нардеп від "ОПЗЖ", ексглава Адміністрації Януковича Сергій Льовочкін;

Григорій та Ігор Суркіси;

другий президент України Леонід Кучма;

журналіст Дмитро Гордон.

"Наступного разу теж піду у віп-ложу. Не почую — так хоч побачу. Тому не дуже зрозуміло де нові обличчя, а де старі. До речі, як туди потрапити якщо ти не "слуга народу"? Депутату від ОПЗЖ Григорію Суркісу треба дзвонити?" — додав Михайло Ткач.

Журналіст "Української правди" заявив, що отримав інформацію від двох джерел про те, що під час футбольного матчу глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія домовлявся за голоси, необхідні для відставки чинного спікера Ради Дмитра Разумкова.

[ + – ] Політики й олігархи на віп-ложі НСК "Олімпійський" [ + – ] Політики й олігархи на віп-ложі НСК "Олімпійський" [ + – ] Політики й олігархи на віп-ложі НСК "Олімпійський" [ + – ] Політики й олігархи на віп-ложі НСК "Олімпійський" Фото: Українська правда [ + – ] Політики й олігархи на віп-ложі НСК "Олімпійський" [ + – ] Політики й олігархи на віп-ложі НСК "Олімпійський" [ + – ] Політики й олігархи на віп-ложі НСК "Олімпійський" [ + – ] Політики й олігархи на віп-ложі НСК "Олімпійський" [ + – ] Політики й олігархи на віп-ложі НСК "Олімпійський"

Раніше Фокус розповідав, як Ігор Коломойський і представники Ріната Ахметова відреагували на закон про олігархів.

Також Фокус повідомляв, що Ігор Коломойський засвітився на трибуні під час матчу "Шахтар" — "Дніпро-1". Крім олігарха, на НСК "Олімпійський" за футболом також спостерігав бізнес-партнер Коломойського Євген Гєллєр.