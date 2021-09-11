Ігор Коломойський з'явився на матчі "Шахтар" — "Дніпро-1" (фото)

Бізнесмен спостерігав за грою з трибуни НСК "Олімпійський". Сам матч закінчився впевненою перемогою "гірників".

Український бізнесмен Ігор Коломойський відвідав матч футбольних клубів "Шахтар" і "Дніпро-1", який відбувся в суботу, 11 вересня, на НСК "Олімпійський" в Києві. Так, підприємця можна побачити на трибуні в офіційній трансляції гри.

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[ + – ] Ігор Коломойський на матчі "Шахтар" — "Дніпро-1"

Спортивний журналіст Дмитро Поворознюк опублікував на своїй сторінці в Instagram "історію", в якій підтвердив присутність на матчі "Шахтар" — "Дніпро-1" Коломойського. Також, за його словами, гру відвідав президент клубу "Зоря" Євген Геллер.

[ + – ] Ігор Коломойський на матчі "Шахтар" — "Дніпро-1"

Сам матч між "Шахтарем" і "Дніпром-1" закінчився перемогою "гірників" з рахунком 2:0. Авторами голів стали Фернандо дос Сантос Педро (15 хвилина) і Лассіньї Траоре (87).

На поточний момент "Шахтар" з 16 очками знаходиться на другому місці в таблиці Української прем'єр-ліги. "Дніпро-1" ж займає четверту позицію з 13 очками.

Примітно, що у квітні журналісти повідомляли, що Коломойський відвідав і матч "Динамо" — "Дніпро-1".

Офіційно в дніпровській команді й сам Коломойський заявляли, що вони ніяк не пов'язані. Однак влітку 2020 року ЗМІ писали, що бізнесмен все ж причетний до фінансування та управління клубом "Дніпро-1".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що "Дніпро-1" підписав екс-гравця збірної Португалії Нельсона Монте. У цьому ж клубі грає нападник Артем Довбік, який забив вирішальний гол у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.