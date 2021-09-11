Игорь Коломойский появился на матче "Шахтер" - "Днепр-1" (фото)

Бизнесмен наблюдал за игрой с трибуны НСК "Олимпийский". Сам матч закончился уверенной победой "горняков".

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский посетил матч футбольных клубов "Шахтер" и "Днепр-1", который состоялся в субботу, 11 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Так, предпринимателя можно увидеть сидящим на трибуне в официальной трансляции игры.

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[ + – ] Игорь Коломойский на матче "Шахтер" - "Днепр-1"

Спортивный журналист Дмитрий Поворознюк опубликовал на своей странице в Instagram "историю", в которой подтвердил присутствие на матче "Шахтер" — "Днепр-1" Коломойского. Также, по его словам, игру посетил президент клуба "Заря" Евгений Геллер.

[ + – ] Игорь Коломойский на матче "Шахтер" - "Днепр-1"

Сам матч между "Шахтером" и "Днепром-1" закончился победой "горняков" со счетом 2:0. Авторами голов стали Фернандо дос Сантос Педро (15 минута) и Лассина Траоре (87).

На текущий момент "Шахтер" с 16 очками находится на втором месте в таблице Украинской премьер-лиги. "Днепр-1" же занимает четвертую позицию с 13 очками.

Примечательно, что в апреле журналисты сообщали, что Коломойский посетил и матч "Динамо" — "Днепр-1".

Официально в днепровской команде и сам Коломойский заявляли, что они никак не связаны. Однако летом 2020 года СМИ писали, что бизнесмен все же причастен к финансированию и управлению клубом "Днепр-1".

Напомним, ранее Фокус сообщал, что "Днепр-1" подписал экс-игрока сборной Португалии Нелсона Монте. В этом же клубе играет нападающий Артем Довбик, который забил решающий гол в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.