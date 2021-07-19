Герой сборной Украины на Евро-2020 может перейти в турецкий клуб

Футболист-открытие сборной Украины на Евро продолжает рассматривать варианты продолжения карьеры.

Украинский нападающий Артем Довбик, который забил решающий гол сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, близок к тому, чтобы покинуть свой нынешний клуб — "Днепр-1".

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Футболистом интересуется турецкий "Трабзонспор", сообщает Sabah. Украинец является резервным вариантом для турецкого клуба, если ему не получится подписать нападающего Александр Серлота, который выступает в немецком "РБ Лейпциг".

По данным турецких СМИ, "Днепр-1" готов продать Довбика за 5 миллионов евро. "Трабзонспор" не отпугивает данная сумма и они могут согласиться приобрести украинского футболиста.

Отметим, что "Трабзонспор" является одним из лидеров турецкого футбола и занял 4-е место в последнем розыгрыше чемпионата Турции.

Ранее Фокус сообщал, что автором решающего гола в матче Швеция — Украина Артемом Довбиком уже интересуются в Испании и Италии. Довбиком интересуется испанский "Реал Сосьедад" и итальянский "Торино".

Ранее Фокус рассказывал, что на самом деле носил Довбик под футболкой. Празднуя гол, он снял футболку, а под ней находился черный топ.

29 июня сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик. Эта победа стала исторической, поскольку никогда ранее сборная Украины не играла в 1/4 финала на чемпионатах Европы.

Победа над Швецией и исторический выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, своих эмоций не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

Гордость переполняет. 5 выводов из победы Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020