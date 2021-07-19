Герой збірної України на Євро-2020 може перейти в турецький клуб

Футболіст-відкриття збірної України на Євро продовжує розглядати варіанти продовження кар'єри.

Український нападник Артем Довбик, який забив вирішальний гол збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції, близький до того, щоб покинути свій нинішній клуб — "Дніпро-1".

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Футболістом цікавиться турецький "Трабзонспор", повідомляє Sabah. Українець є резервним варіантом для турецького клубу, якщо йому не вдасться підписати нападника Александера Серлоту, який виступає в німецькому "РБ Лейпциг".

За даними турецьких ЗМІ, "Дніпро-1" готовий продати Довбика за 5 мільйонів євро. "Трабзонспора" не відлякує ця сума, і вони можуть погодитися придбати українського футболіста.

Зазначимо, що "Трабзонспор" є одним з лідерів турецького футболу і посів 4-е місце в останньому розіграші чемпіонату Туреччини.

Раніше Фокус повідомляв, що автором вирішального голу в матчі Швеція — Україна Артемом Довбиком уже цікавляться в Іспанії та Італії. Довбиком цікавиться іспанський "Реал Сосьєдад" та італійський "Торіно".

Раніше Фокус розповідав, що насправді носив Довбик під футболкою. Святкуючи гол, він зняв футболку, а під нею був чорний топ.

29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.

Перемога над Швецією й історичний вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, своїх емоцій не приховували ні вболівальники, ні самі футболісти.

Гордість переповнює. 5 висновків з перемоги України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020