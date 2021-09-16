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Коломойский, Арахамия и Левочкин: на вип-ложе матча "Динамо - Бенфика" засекли топ-политиков (фото)

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Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Фото: Украинская правда | Политики и олигархи на вип-ложе НСК "Олимпийский"

Помимо бизнесменов и политиков в объектив журналистов также попали министры Виктор Ляшко, Олег Немчинов и Алексей Чернышев. Позже в ложе заметили и экс-президента Леонида Кучму.

Во время футбольного матча Лиги Чемпионов УЕФА между "Динамо" и "Бенфикой" на вип-ложе засекли топ-чиновников. Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

По его словам, именно на этот футбольный матч, который проходил на НСК "Олимпийский", по неизвестным причинам съехались влиятельные люди.

В вип-ложе на НСК "Олимпийский" присутствовали:

  • бизнесмен Игорь Коломойский;
  • нардеп VIII созыва, бизнес-партнер Коломойского Евгений Геллер;
  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  • руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко;
  • министр здравоохранения Виктор Ляшко;
  • министр развития громад и территорий Алексей Чернышев;
  • министр Кабинета министров Олег Немчинов;
  • глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов;
  • претендент на должность главы Комиссии по надзору за игорным рынком Борис Баум;
  • нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко;
  • вице-премьер-министр Олег Уруский;
  • владелец сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич;
  • нардеп от депутатской группы "Довіра" Андрей Иванчук;
  • нардеп от "ОПЗЖ", экс-глава Администрации Януковича Сергей Левочкин;
  • Григорий и Игорь Суркисы;
  • второй президент Украины Леонид Кучма;
  • журналист Дмитрий Гордон.

"В следующий раз тоже пойду в вип-ложу. Не услышу — так хоть увижу. Поэтому не очень понятно, где новые лица, а где старые. Кстати, как туда попасть если ты не "слуга народа"? Депутату от ОПЗЖ Григорию Суркису надо звонить?", — добавил Михаил Ткач.

Журналист "Украинской правды" также заявил, что получил информацию от двух источников о том, что во время футбольного матча глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия договаривался за голоса, необходимые для отставки действующего спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Фото: Украинская правда
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"
Украинских политиков заметили на вип-ложе НСК "Олимпийский"

Ранее Фокус рассказывал, как Игорь Коломойский и представители Рината Ахметова отреагировали на закон об олигархах.

Также Фокус сообщал, что Игорь Коломойский засветился на трибуне во время матча "Шахтер" — "Днепр-1". Помимо олигарха, на НСК "Олимпийский" за футболом также наблюдал бизнес-партнер Коломойского Евгений Геллер.