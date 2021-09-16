Коломойский, Арахамия и Левочкин: на вип-ложе матча "Динамо - Бенфика" засекли топ-политиков (фото)
Помимо бизнесменов и политиков в объектив журналистов также попали министры Виктор Ляшко, Олег Немчинов и Алексей Чернышев. Позже в ложе заметили и экс-президента Леонида Кучму.
Во время футбольного матча Лиги Чемпионов УЕФА между "Динамо" и "Бенфикой" на вип-ложе засекли топ-чиновников. Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.
По его словам, именно на этот футбольный матч, который проходил на НСК "Олимпийский", по неизвестным причинам съехались влиятельные люди.
В вип-ложе на НСК "Олимпийский" присутствовали:
- бизнесмен Игорь Коломойский;
- нардеп VIII созыва, бизнес-партнер Коломойского Евгений Геллер;
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко;
- министр здравоохранения Виктор Ляшко;
- министр развития громад и территорий Алексей Чернышев;
- министр Кабинета министров Олег Немчинов;
- глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов;
- претендент на должность главы Комиссии по надзору за игорным рынком Борис Баум;
- нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко;
- вице-премьер-министр Олег Уруский;
- владелец сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич;
- нардеп от депутатской группы "Довіра" Андрей Иванчук;
- нардеп от "ОПЗЖ", экс-глава Администрации Януковича Сергей Левочкин;
- Григорий и Игорь Суркисы;
- второй президент Украины Леонид Кучма;
- журналист Дмитрий Гордон.
"В следующий раз тоже пойду в вип-ложу. Не услышу — так хоть увижу. Поэтому не очень понятно, где новые лица, а где старые. Кстати, как туда попасть если ты не "слуга народа"? Депутату от ОПЗЖ Григорию Суркису надо звонить?", — добавил Михаил Ткач.
Журналист "Украинской правды" также заявил, что получил информацию от двух источников о том, что во время футбольного матча глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия договаривался за голоса, необходимые для отставки действующего спикера Рады Дмитрия Разумкова.
Ранее Фокус рассказывал, как Игорь Коломойский и представители Рината Ахметова отреагировали на закон об олигархах.
Также Фокус сообщал, что Игорь Коломойский засветился на трибуне во время матча "Шахтер" — "Днепр-1". Помимо олигарха, на НСК "Олимпийский" за футболом также наблюдал бизнес-партнер Коломойского Евгений Геллер.