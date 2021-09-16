Коломойский, Арахамия и Левочкин: на вип-ложе матча "Динамо - Бенфика" засекли топ-политиков (фото)

Помимо бизнесменов и политиков в объектив журналистов также попали министры Виктор Ляшко, Олег Немчинов и Алексей Чернышев. Позже в ложе заметили и экс-президента Леонида Кучму.

Во время футбольного матча Лиги Чемпионов УЕФА между "Динамо" и "Бенфикой" на вип-ложе засекли топ-чиновников. Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

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По его словам, именно на этот футбольный матч, который проходил на НСК "Олимпийский", по неизвестным причинам съехались влиятельные люди.

В вип-ложе на НСК "Олимпийский" присутствовали:

бизнесмен Игорь Коломойский;

нардеп VIII созыва, бизнес-партнер Коломойского Евгений Геллер;

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;

руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко;

министр здравоохранения Виктор Ляшко;

министр развития громад и территорий Алексей Чернышев;

министр Кабинета министров Олег Немчинов;

глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов;

претендент на должность главы Комиссии по надзору за игорным рынком Борис Баум;

нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко;

вице-премьер-министр Олег Уруский;

владелец сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич;

нардеп от депутатской группы "Довіра" Андрей Иванчук;

нардеп от "ОПЗЖ", экс-глава Администрации Януковича Сергей Левочкин;

Григорий и Игорь Суркисы;

второй президент Украины Леонид Кучма;

журналист Дмитрий Гордон.

"В следующий раз тоже пойду в вип-ложу. Не услышу — так хоть увижу. Поэтому не очень понятно, где новые лица, а где старые. Кстати, как туда попасть если ты не "слуга народа"? Депутату от ОПЗЖ Григорию Суркису надо звонить?", — добавил Михаил Ткач.

Журналист "Украинской правды" также заявил, что получил информацию от двух источников о том, что во время футбольного матча глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия договаривался за голоса, необходимые для отставки действующего спикера Рады Дмитрия Разумкова.

[ + – ] Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский" [ + – ] Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский" [ + – ] Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский" [ + – ] Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский" Фото: Украинская правда [ + – ] Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский" [ + – ] Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский" [ + – ] Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский" [ + – ] Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский" [ + – ] Политики и бизнесмены на вип-ложе НСК "Олимпийский"

Ранее Фокус рассказывал, как Игорь Коломойский и представители Рината Ахметова отреагировали на закон об олигархах.

Также Фокус сообщал, что Игорь Коломойский засветился на трибуне во время матча "Шахтер" — "Днепр-1". Помимо олигарха, на НСК "Олимпийский" за футболом также наблюдал бизнес-партнер Коломойского Евгений Геллер.