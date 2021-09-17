Danilov после заседания СНБО: "Я напрягаюсь, когда слушаю русский язык" (видео)

О своей неприязни к русскому секретарь СНБО заявил в ответ на вопрос журналиста о финансировании ведомства в 2022 году.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, предлагавший Украине перейти с кириллицы на латиницу (латиницей его фамилия будет Danilov), заявил, что напрягается, когда слышит русский язык. Об том он сказал во время брифинга, который состоялся после заседания его ведомства, в пятницу, 17 августа.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так, один из журналистов задал Данилову вопрос на русском языке, однако секретарь ведомства попросил у него уточнить, что тот имеет в виду.

"Давайте еще раз. На русском разговариваете", — отметил Данилов.

Журналист спросил у секретаря СНБО стоит ли ему повторить вопрос на украинском языке, в ответ на что последовала следующая реплика:

"Не знаю. Я напрягаюсь уже, когда слушаю русский. Так сложилось", — сказал Данилов, после чего присутствовавшие в зале рассмеялись.

Задававший вопрос журналист подчеркнул, что секретарь СНБО из Луганска, потому должен понять русский язык.

"Послушайте, если я из Луганска… Вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Это придумали какую-то ерунду и несете ее почему-то по миру. Количество патриотов, которое было и есть в Луганске, оно, поверьте, может, не меньше, чем во Львове", — заявил секретарь СНБО.

Впрочем, после этого Данилов все же ответил на вопрос журналиста о том, зачем в проекте госбюджета на 2022 год прописали 304 млн грн на содержание СНБО.

"25 млн грн в месяц… Я вам сообщаю, что бюджет не увеличился ни на копейку. Он как был 250 млн грн, так и остается. Деньги, которые были дополнительно выделены — это средства на Центр противодействия дезинформации", — заверил Данилов.

[ + – ] Секретарь СНБО Данилов: "Я напрягаюсь, когда слушаю русский язык"

[ + – ] Секретарь СНБО Данилов: "Я напрягаюсь, когда слушаю русский язык"

Отметим, в ходе этого же брифинга Данилов заявил, что во время прошедшего 17 сентября заседания СНБО было принято решение о введении санкций против участников выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Напомним, предложение перейти Украине с кириллицы на латиницу секретарь СНБО высказал во время интервью, которое опубликовали 11 сентября.