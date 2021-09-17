Danilov після засідання РНБО: "Я напрягаюся, коли слухаю російську мову" (відео)

Про свою неприязнь до російської секретар РНБО заявив у відповідь на запитання журналіста про фінансування відомства у 2022 році.

Секретар РНБО Олексій Данілов, який пропонував Україні перейти з кирилиці на латиницю (латиницею його прізвище буде Danilov), заявив, що напружується, коли чує російську мову. Про це він сказав під час брифінгу, який відбувся після засідання його відомства, в п'ятницю, 17 серпня.

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Так, один з журналістів поставив Данілову запитання російською мовою, однак, секретар відомства попросив у нього уточнити, що той має на увазі.

"Давайте ще раз. Російською розмовляєте", — зазначив Данілов.

Журналіст запитав у секретаря РНБО, чи варто йому повторити запитання українською мовою, у відповідь на що була така репліка:

"Не знаю. Я напрягаюся, коли слухаю російську. Так склалося" (цитата передана зі збереженням усіх граматичних та стилістичних особливостей), — сказав Данілов, після чого присутні в залі розсміялися.

Журналіст, який ставив запитання, підкреслив, що секретар РНБО з Луганська, тому повинен зрозуміти російську мову.

"Послухайте, якщо я з Луганська … Ви думаєте, що в Луганську всі розмовляють російською мовою? Це придумали якусь нісенітницю і несете її чомусь по світу. Кількість патріотів, яка була і є в Луганську, вона, повірте, може, не менша, ніж у Львові", — заявив секретар РНБО.

Втім, після цього Данілов усе ж відповів на запитання журналіста про те, навіщо в проєкті держбюджету на 2022 рік прописали 304 млн грн на утримання РНБО.

"25 млн грн на місяць … Я вам повідомляю, що бюджет не збільшився ні на копійку. Він як був 250 млн грн, так і залишається. Гроші, які були додатково виділені — це кошти на Центр протидії дезінформації", — запевнив Данілов.

[ + – ] Секретар РНБО Данілов: "Я напрягаюся, коли слухаю російську мову"

[ + – ] Секретар РНБО Данілов: "Я напрягаюся, коли слухаю російську мову"

Зазначимо, у ході цього ж брифінгу Данілов заявив, що під час минулого 17 вересня засідання РНБО було ухвалено рішення про введення санкцій проти учасників виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях Донбасу і Криму.

Нагадаємо, пропозицію перейти Україні з кирилиці на латиницю секретар РНБО висловив під час інтерв'ю, яке опублікували 11 вересня.