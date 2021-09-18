Уже не "Русь-Украина": у Арестовича появилась новая идея по переименованию страны (видео)

Советник главы ОП предложил назвать страну "Объединенными землями Украины" и поделить ее на территории по историческим, культурным и этническим признакам.

Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович выступил с новой идеей по переименованию Украины. В интервью YouTube-каналу Politeka он предложил назвать страну "Объединенными землями Украины".

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Арестович подчеркнул, что отдельные регионы страны являются очень разными, потому устоявшееся разделение на "районы" необходимо отменить в пользу "земель", которые стоит сформировать на основе истории, культуры, обычаев и этносов.

Советник главы ОП также отметил, что Украина в этом вопросе напоминает Германию с Австрией, которые поделены именно на земли.

"У нас тоже надо мерять землями", — заявил Арестович.

[ + – ] "Объединенные земли Украины": у Арестовича появилась новая идея по переименованию страны

Напомним, идею переименовать нашу страну в "Русь-Украину" Арестович озвучил в интервью, которое было опубликовано 31 августа. По словам советника главы ОП, это поможет лишить РФ бренда "русские". Также тогда Арестович подчеркнул, что смена названия Украины станет ключом для "размыкания" отношений с восточным соседом и заявил, что работа в этом направлении "уже ведется".

Позже журналист Дмитрий Гордон во время разговора с Арестовичем предложил переименовать нашу страну в "Россию-1" и назвал это "троллингом высшего порядка".