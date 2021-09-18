Вже не "Русь-Україна": у Арестовича з'явилася нова ідея щодо перейменування країни (відео)

Радник глави ОП запропонував назвати країну "Об'єднаними землями України" і поділити її на території за історичними, культурними та етнічними ознаками.

Радник глави Офісу президента і спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Олексій Арестович виступив з новою ідеєю щодо перейменування України. В інтерв'ю YouTube-каналі Politeka він запропонував назвати країну "Об'єднаними землями України".

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Арестович підкреслив, що окремі регіони країни є дуже різними, тому усталений поділ на "райони" необхідно скасувати на користь "земель", які варто сформувати на основі історії, культури, звичаїв і етносів.

Радник глави ОП також зазначив, що Україна в цьому питанні нагадує Німеччину з Австрією, які поділені саме на землі.

"У нас теж треба міряти землями", — заявив Арестович.

[ + – ] "Об'єднані землі України": у Арестович з'явилася нова ідея щодо перейменування країни

Нагадаємо, ідею перейменувати нашу країну в "Русь-Україну" Арестович озвучив в інтерв'ю, яке було опубліковано 31 серпня. За словами радника голови ОП, це допоможе позбавити РФ бренду "російські". Також тоді Арестович підкреслив, що зміна назви України стане ключем для "розмикання" відносин зі східним сусідом і заявив, що робота в цьому напрямку "вже ведеться".

Пізніше журналіст Дмитро Гордон під час розмови з Арестовичем запропонував перейменувати нашу країну в "Росію-1" і назвав це "троллінгом вищого порядку".