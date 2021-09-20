Президент Германии посетит Украину по приглашению Зеленского

Во время поездки Франк-Вальтер Штайнмайер посетит мероприятия в честь 80-й годовщины массовых убийств в Бабьем яру и встретится с руководством Украины.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину вместе со своей супругой Эльке Бюденбендер 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает канцелярия президента ФРГ.

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План поездки включает участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине массовых убийств в Бабьем Яру — в частности, иностранные гости посетят Мемориальный центр Холокоста. Помимо этого, у них запланирована встреча с руководством Украины.

Позже на сайте немецкого президента пообещали опубликовать больше информации о грядущем визите.

Следует отметить, что визит Штайнмайера в Украину состоится уже после того, как станет известно, кто станет преемником пока еще действующего канцлера Ангелы Меркель, которая пребывала во главе немецкого правительства 16 лет. 26 сентября в стране состоятся выборы в парламент, по итогам которых будут сформированы новое большинство в Бундестаге и правительство во главе с новым канцлером.

Как сообщалось ранее, фабрика игрушек в немецком городе Кобург выпустила партию из 500 штук коллекционных плюшевых мишек в виде Ангелы Меркель по случаю ее ухода с поста канцлера Германии. Стоимость коллекционного медведя — 189 евро, а одного из них получит скоро уже бывший канцлер Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что покинет свой пост в сентябре после выборов в Бундестаг. Ее может заменить Армин Лашет, летом попал в скандал из-за смеха во время траурной речи.