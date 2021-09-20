Президент Німеччини відвідає Україну на запрошення Зеленського

Під час поїздки Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає заходи на честь 80-ї річниці масових вбивств у Бабиному Яру і зустрінеться з керівництвом України.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну разом зі своєю дружиною Ельке Бюденбендер 6 жовтня на запрошення президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє канцелярія президента ФРН.

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План поїздки включає участі в заходах, присвячених 80-й річниці масових вбивств у Бабиному Яру — зокрема, іноземні гості відвідають Меморіальний центр Голокосту. Крім цього, у них запланована зустріч з керівництвом України.

Пізніше на сайті німецького президента пообіцяли опублікувати більше інформації про майбутній візит.

Варто зазначити, що візит Штайнмайєра в Україну відбудеться вже після того, як стане відомо, хто стане наступником поки ще чинного канцлера Ангели Меркель, яка перебувала на чолі німецького уряду 16 років. 26 вересня в країні відбудуться вибори до парламенту, за підсумками яких буде сформовано нову більшість у Бундестазі та уряд на чолі з новим канцлером.

Як повідомлялося раніше, фабрика іграшок у німецькому місті Кобург випустила партію з 500 штук колекційних плюшевих ведмедиків у вигляді Ангели Меркель з нагоди її відходу з поста канцлера Німеччини. Вартість колекційного ведмедя — 189 євро, а одного з них отримає незабаром уже колишній канцлер Німеччини.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що покине свій пост у вересні після виборів до Бундестагу. Її може замінити Армін Лашет, котрий влітку потрапив у скандал через сміх під час жалобної промови.