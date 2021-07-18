Наступник Меркель розсміявся під час жалобної промови президента про жертви повені (відео)

Армін Лашет потрапив у скандал, який може поставити під загрозу його кар'єру. Політика критикують не тільки опоненти, але і прості громадяни.

Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет розсміявся під час прес-конференції президента країни Франка-Вальтера Штайнмайера, коли той говорив про жертви і постраждалих внаслідок сильних повеней.

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Прес-конференція проходила в Ерфтштадті — це місто є одним з найбільш постраждалих від стихії. У своїй промові Штайнмайер закликав проявляти солідарність і надавати допомогу постраждалим під час повені. В цей же час Лашет жартував з колегами і відкрито сміявся, навіть не дивлячись на те, що був в об'єктиві телекамер.

Німецьке суспільство негативно відреагувало на інцидент. У Twitter навіть вийшов хештег #Laschetlacht ("Лашет сміється"). Фокус зібрав типові повідомлення, опубліковані з цим хештегом.

"У Арміна Лашета немає того необхідного, щоб бути кандидатом", — написав користувач під ніком extra3.

"Вражає, що Армін Лашет зберігає холоднокровність і не втрачає почуття гумору навіть перед лицем катастрофи. Великий державний діяч і зразок для наслідування. Для мене питання канцлера про #LaschetLacht вирішене", — написав Cornelius WM Oettle.

Лідер німецьких соціал-демократів (мають 153 з 709 місць в Бундестазі) Ларс Клінгбайль назвав реакцію політика "непристойною і жахливою". Як пише The Guardian, телекомпанія WDR зазначила, що під час виборчої кампанії є моменти, "в яких кандидати розкривають своє справжнє обличчя", і що "зараз такий момент".

Після жорсткої реакції суспільства Лашет був змушений вибачитися перед німецьким народом.

"Я шкодую про враження, яке створив. Це було недоречно, і мені це пішло на шкоду", — написав політик на сторінці в Twitter.

Армін Лашет може замінити Ангелу Меркель на посаді канцлера ФРН. Сама вона вже заявила, що не виставлятиме свою кандидатуру на цю посаду і залишить її в вересні 2021 роки після виборів до Бундестагу.

Як повідомлялося раніше, міністерство оборони Німеччини оголосило режим військової катастрофи на заході ФРН через тривалі повені. Для ліквідації наслідків потопу вже задіяно близько тисячі бійців бундесверу. До цього стало відомо, що близько 3,5 тисяч людей постраждали в районі Айвалер після потужного потопу, а зниклими без вісті числяться близько 1300 осіб.

Нагадаємо, на Німеччину обрушився потужний потоп. Рясні опади призвели до затоплення кількох районів на південному заході Німеччини, і спершу повідомлялося про сім загиблих. За даними влади, в місті Аденау через повені зникли безвісти до 60 осіб.