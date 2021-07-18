Преемник Меркель рассмеялся во время траурной речи президента о жертвах наводнения (видео)

Армин Лашет попал в скандал, который может поставить под угрозу его карьеру. Политика критикуют не только оппоненты, но и простые граждане.

Лидер Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет рассмеялся во время пресс-конференции президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, когда тот говорил о жертвах и пострадавших в результате сильных наводнений.

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Пресс-конференция проходила в Эрфтштадте — этот город является одним из наиболее пострадавших от стихии. В своей речи Штайнмайер призывал проявлять солидарность и оказывать помощь пострадавшим во время наводнения. В это же время Лашет шутил с коллегами и открыто смеялся, даже несмотря на то, что был в объективе телекамер.

Немецкое общество негативно отреагировало на инцидент. В Twitter даже вышел хэштег #Laschetlacht ("Лашет смеется"). Фокус собрал типичные сообщения, опубликованные с этим хэштегом.

"У Армина Лашета нет того, чтобы быть кандидатом", — написал пользователь под ником extra3.

"Впечатляет, что Армин Лашет сохраняет хладнокровие и не теряет чувства юмора даже перед лицом катастрофы. Великий государственный деятель и образец для подражания. Для меня вопрос канцлера о #LaschetLacht решен", — написал Cornelius W. M. Oettle.

Лидер немецких социал-демократов (имеют 153 из 709 мест в Бундестаге) Ларс Клингбайль назвал реакцию политика "неприличной и ужасной". Как пишет The Guardian, телекомпания WDR отметила, что во время избирательной кампании есть моменты, "в которых кандидаты раскрывают свое истинное лицо", что "сейчас такой момент".

После жесткой реакции общества Лашет был вынужден извиниться перед немецким народом.

"Я жалею о впечатлении, которое создал разговор. Это было неуместно, и мне это пошло во вред", — написал политик на странице в Twitter.

Армин Лашет может заменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. Сама она уже заявила, что не будет выставлять свою кандидатуру на эту должность и покинет ее в сентябре 2021 года после выборов в Бундестаг.

Как сообщалось ранее, министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе ФРГ из-за продолжающегося наводнения. Для ликвидации последствий потопа уже задействовано порядка тысячи бойцов бундесвера. До этого стало известно, что около 3,5 тысяч человек пострадали в районе Айвалер после мощного потопа, а пропавшими без вести числятся около 1300 человек.

Напомним, на Германию обрушился мощный потоп. Обильные осадки привели к затоплению нескольких районов на юге-западе Германии, и сперва сообщалось о семи погибших. По данным властей, в городе Аденау из-за наводнений пропали без вести до 60 человек.