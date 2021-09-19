Навіть пальці ромбом: в Німеччині створили плюшевого ведмедя за образом Меркель (фото)

Колекційні ведмеді коштують 189 євро, а одного з них отримає скоро вже колишній канцлер Німеччини.

Фабрика іграшок в німецькому місті Кобург випустила партію з 500 штук колекційних плюшевих ведмедиків у вигляді Ангели Меркель з нагоди її відходу з поста канцлера Німеччини, повідомляє welt.de

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Симпатичний плюшевий ведмедик висотою 40 сантиметрів коштує 189 євро. Його зачіска дуже нагадує зачіску Меркель, а ще образ доповнює піджак і відповідні прикраси.

За словами директора фабрики Мартіна Херманна, фабрика випускає плюбшевих ведмедів схожих на відомі історичні особистості вже 101 рік. Плюшеві копії наприклад мають Барак Обама, колишній президент США і королева Великобританії Єлизавета II.

Фото: РИА Новости

За словами Херманна один з депутатів Бундестагу відвезе одного з плюшевих ведмедиків в Берлін, щоб передати особисто Ангелі Меркель. Це іграшка під номером 16, яка символізує термін повноважень канцлера Німеччини.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що покине свій пост у вересні після виборів до Бундестагу. Її може замінити Армін Лашет, який влітку потрапив в скандал через сміх під час жалобній промові.