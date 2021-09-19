Даже пальцы ромбом: в Германии создали плюшевого медведя по образу Меркель (фото)

Коллекционные медведи стоят 189 евро, а одного из них получит скоро уже бывший канцлер Германии.

Фабрика игрушек в немецком городе Кобург выпустила партию из 500 штук коллекционных плюшевых мишек в виде Ангелы Меркель по случаю ее ухода с поста канцлера Германии, сообщает welt.de

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Симпатичный плюшевый мишка высотой 40 сантиметров стоит 189 евро. Его прическа очень напоминает прическу Меркель, а еще образ дополняет пиджак и соответствующие украшения.

По словам директора фабрики Мартина Херманна, фабрика выпускает плюбшевых медведей похожих на известные исторические личности уже 101 год. Плюшевые копии например имеют Барак Обама, бывший президент США и королева Великобритании Елизавета II.

Фото: РИА Новости

По словам Херманна один из депутатов Бундестага отвезет одного из плюшевых мишек в Берлин, чтобы передать лично Ангеле Меркель. Это игрушка под номером 16, которая символизирует срок полномочий канцлера Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что покинет свой пост в сентябре после выборов в Бундестаг. Ее может заменить Армин Лашет, который летом попал в скандал из-за смеха во время траурной речи.