Обсудят три темы: Зеленский посетит большое совещание фракции "Слуга народа"

Во время встречи планируют поднять вопросы стратегии дальнейшей работы и успехов первых двух лет. Совещание может пройти в одном из западных регионов страны.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит большое рабочее совещание фракции "Слуга народа". Об этом, комментируя распространенные рядом СМИ слухи касательно "нового обучения парламентариев в Трускавце", сообщила пресс-секретарь монобольшинства Юлия Палийчук на своем канале в Telegram.

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Спикер фракции "Слуга народа" отметила, что на совещании будут присутствовать представители всех ветвей власти.

"Вероятно, это произойдет в конце следующей недели", — написала Палийчук.

Пресс-секретарь парламентского объединения также сообщила, что на текущий момент место проведения встречи не определено. Впрочем, отметила она, не исключено, что это произойдет в одном из западных регионов Украины.

Палийчук сообщила, что в ходе совещания будут обсуждаться следующие темы:

достижения за первые два года; стратегия работы на следующий год; план работ с законопроектами.

Также спикер фракции "Слуга народа" написала, что во время мероприятия будут соблюдаться все карантинные ограничения. В частности, пускать на него собираются только вакцинированных или тех, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста.

Отметим, в понедельник, 20 сентября, глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что более половины народных депутатов до сих пор не вакцинировались от коронавируса.

Напомним, с 23 сентября по всей территории Украины будет введена "желтая" зона карантина.