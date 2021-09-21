Обговорять три теми: Зеленський відвідає велику нараду фракції "Слуга народу"

Під час зустрічі планують підняти питання стратегії подальшої роботи й успіхів перших двох років. Нарада може відбутисяв одному із західних регіонів країни.

Президент України Володимир Зеленський відвідає велику робочу нараду фракції "Слуга народу". Про це, коментуючи поширені деякими ЗМІ чутки щодо "нового навчання парламентаріїв у Трускавці", повідомила прессекретарка монобільшості Юлія Палійчук на своєму каналі в Telegram.

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Спікерка фракції "Слуга народу" зазначила, що на нараді будуть присутні представники всіх гілок влади.

"Імовірно, це станеться в кінці наступного тижня", — написала Палійчук.

Прессекретарка парламентського об'єднання також повідомила, що на поточний момент місце проведення зустрічі не визначено. Втім, зазначила вона, не виключено, що це станеться в одному із західних регіонів України.

Палійчук повідомила, що в ході наради обговорюватимуться такі теми:

досягнення за перші два роки; стратегія роботи на наступний рік; план робіт із законопроектами.

Також спікерка фракції "Слуга народу" написала, що під час заходу дотримуватимуться всіх карантинних обмежень. Зокрема, пускати на нього збираються лише вакцинованих або тих, у кого є негативний результат ПЛР-тесту.

Відзначимо, в понеділок, 20 вересня, глава парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що більше половини народних депутатів досі не вакцинувалися проти коронавірусу.

Нагадаємо, з 23 вересня по всій території України буде введена "жовта" зона карантину.