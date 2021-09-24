Глава Венецианской комиссии просит от Зеленского финальный текст закона "об олигархах"

Джанни Буикко хочет получить ту версию документа, которую подпишет президент Украины. После этого комиссия даст оценку закону.

Руководитель Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) Джанни Букикко позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил предоставить им для ознакомления принятый Верховной Радой закон "об олигархах". Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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Отмечается, что Букикко просит документ именно в той редакции, которую подпишет Зеленский. После получения текста Венецианская комиссия его рассмотрит и подготовит соответствующий вывод.

В ходе разговора Зеленский и Букикко также констатировали, что у них единые подходы касательно построения в Украине демократии с верховенством права и реализации судебной реформы. Президент подчеркнул, что он решительно настроен продолжать судебную реформу, поскольку "страна ждала этих изменений 30 лет".

Отметим, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №5599, который СМИ называют "антиолигархическим", 22 сентября. Документ поддержали 279 парламентариев, 229 из которых — "Слуги народа". Этот законопроект предусматривает создание специального реестра олигархов.

Утром 23 сентября ряд оппозиционных народных депутатов сообщили, что в подготовленную ко второму чтению версию документа внесли три поправки, которые противоречат друг другу. В частности, из-за одной из них статус олигарха должен был определяться не СНБО, а НАПК.

Впрочем, позже представитель президента в Конституционном суде и руководитель рабочей группы по этому законопроекту Федор Вениславский заявил, что его коллег по парламенту ввели в заблуждение работники аппарата ВРУ и противоречащих поправок в принятом документе нет.