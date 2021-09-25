"У меня нет никакого аккаунта". Отец Зеленского отрицает, что у него есть страница в Instagram (фото)

При этом на страницу "zelensky.alexander" в соцсети подписан официальный аккаунт главы государства.

Отец президента Владимира Зеленского Александр утверждает, что у него нет страницы в социальной сети Instagram. Об этом сообщает заблокированный в Украине сайт "Страна", журналисты которого обратились с соответствующим вопросом к мужчине.

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"У меня нет никакого аккаунта, это кто-то фигню туда пустил. Я не знаю, о чем вы вообще говорите. Я просто не знаю, о чем речь", – сказал Александр Зеленский.

[ + – ] Сообщение "Страны"

Отметим, средства массовой информации обратили внимание на страницу якобы отца Зеленского в Instagram несколько дней назад.

На ней всего четыре публикации, при этом подписались на страницу более 2,5 тысяч человек, в том числе официальный аккаунт президента Владимира Зеленского.

[ + – ] Страница якобы Александра Зеленского

В первом посте размещена фотография юного Владимира Зеленского с родителями и подписан он следующими словами: "Я с женушкой Риммочкой и сынишкой Володенькой".

[ + – ] Первое сообщение

Следующее сообщение появилось неделю назад, под фотографией родителей Зеленского есть следующие слова: "У меня есть крыша над головой в моем родном городе. Есть супруга, которую я очень люблю. Сын, который добился успеха в своей жизни. Есть внуки, у которых еще все впереди. Что еще нужно для счастья?".

[ + – ] Второе сообщение

В третьем посте четырехдневной давности "zelensky.alexander" пишет о том, что тяжело наблюдать за тем, как "Вову закидывают помидорами с различных телеканалов никому неизвестные "политологи".

[ + – ] Третье сообщение

В четвертом сообщении, появившемся в субботу, 25 сентября, автор советует критикам главы государства "не тявкать в интернете".

[ + – ] Четвертое сообщение

Ранее мужчина, который представляется отцом президента Владимира Зеленского, сообщил, что "не тявкал из подворотни на власть, а надеялся только на себя".

Также мы писали, что предположительно Александр Зеленский назвал блогера Анатолия Шария "наглым трусом и лжецом", упрекнув его за то, что тот "натравил" на него свою "армию поклонников".

Фокус сообщал о том, что мужчину, который в феврале 2021 года сообщил полицейским о "минировании" дома родителей Зеленского, приговорили к 4-м годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.