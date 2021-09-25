Отец Зеленского просит критиков президента "не тявкать" в Интернете (дополнено)

Аккаунт Зеленского, в котором делались громкие заявления, оказался фейком. Отец президента опроверг информацию о том, что ведет страницу в Instagram.

Отец президента Владимира Зеленского Александр на своей странице в соцсети Instagram призвал критиков главы государства не "тявкать в Интернете", а "заняться делом".

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"Вот вы пишете, жалуетесь, меня обзываете, проклинаете, Вову (Владимира Зеленского. – Ред.). Если вас все не устраивает, все вам не нравится, идите и сделаете лучше, а не тявкайте в интернете", – написал он.

По словам Александра Зеленского, он зарегистрировался в соцсети не для того, чтобы выслушивать недовольство тех, кто не хочет "даже попу с дивана поднять".

Далее отец Зеленского рассказал, что отлично закончил школу, затем – поступил в университет, после чего устроился на работу.

"Я достиг всего того, чего я хотел. Я не тявкал из подворотни на власть, а надеялся только на себя, всего добивался умом. А сейчас живу так, как я хотел жить", – отметил отец главы государства.

[ + – ] Сообщение Александра Зеленского

В комментариях под постом пользователи высказывают разные мнения по поводу написанного. Часть из них пишет, что полностью поддерживают мужчину, есть такие, которые благодарят Александра Зеленского за сына.

Другие пишут, что немудрено всего добиться, имея сына-президента. А некоторые упрекают отца главы государства за употребление слова "тявкают". По их мнению, подобное обращение годится лишь для собак.

[ + – ] Комментарии к сообщению Александра Зеленского [ + – ] Комментарии к сообщению отца президента [ + – ] Комментарии к сообщению отца главы государства

Стоит отметить, что на страницу отца Зеленского в Instagram подписаны Владимир Зеленский, а также первый помощник главы государства Сергей Шефир и ряд других политиков.

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В своем комментарии "Стране" отец Владимира Зеленского опроверг информацию о том, что начал вести свою страницу в Instagram.

"У меня нет никакого аккаунта и ничего у меня нет. Это кто-то фигню туда пустил. Я не знаю, о чем вы вообще говорите. Я просто не знаю, о чем речь", – передает издание слова Александра Зеленского.

Ранее Александр Зеленский назвал блогера Анатолия Шария "наглым трусом и лжецом", упрекнув его за то, что тот "натравил" на него свою "армию поклонников".

Фокус сообщал, что пенсионера, который сообщил в полицию о "минировании" дома родителей Зеленского, приговорили к 4-м годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Информация о "минировании" дома родителей Зеленского в Кривом Роге поступила в полицию 15 февраля 2021 года, взрывчатки в здании так и не обнаружили.