"Трус и лжец": отец Зеленского высказался о Шарие у себя в Instagram (фото, видео)

Родитель президента упрекнул блогера в том, что тот "натравил" на него свою "армию поклонников". До этого Шарий призвал своих зрителей "аккуратно и жестко рассказать" Александру Зеленскому о его сыне.

Отец президента Украины Владимира Зеленского — Александр Зеленский — назвал блогера Анатолия Шария "наглым трусом и лжецом". Историю с соответствующим текстом родитель главы государства опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Шарий — наглый трус и лжец. Докатился до того, что хамит и огрызается со взрослым человеком", — написал Александр Зеленский.

Также отец президента упрекнул блогера в том, что тот привел на его страницу "армию поклонников", которые "поливают грязью пожилых людей вместо того, чтобы предлагать что-то полезное".

"Бессовестные", — резюмировал Александр Зеленский.

[ + – ] Отец Зеленского высказался о Шарие

Незадолго до этого Анатолий Шарий опубликовал на своем канале в YouTube ролик, в котором заявил, что Александр Зеленский завел страницу в Instagram "для пиара своего сына". Также блогер призвал зрителей "не материться, не оскорблять, а аккуратно и жестко рассказать папочке о его сыночке".

[ + – ] Анатолий Шарий о странице в Instagram Александра Зеленского

После этого в комментариях под публикациями на странице Александра Зеленского начало появляться множество нелестных комментариев как в адрес президента, так и в адрес самого владельца аккаунта.

Отметим, на страницу Александра Зеленского в Instagram подписан Владимир Зеленский, первый помощник главы государства Сергей Шефир и ряд других политиков.

[ + – ] Александр Зеленский в Instagram

Напомним, 20 августа СНБО Украины, которым руководит Зеленский, принял решение ввести санкции против Анатолия Шария и его супруги с тещей. Вскоре после этого блогер записал ролик, в котором заявил, что также начнет бороться с родственниками президента.

В апреле пенсионера, сообщившего в полицию о "минировании" дома родителей Зеленского, приговорили к 4-м годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Также мужчину, которого не устраивали его 2 тыс. грн выплат, обязали заплатить 4 тыс. грн судебных издержек и 65 тыс. грн материальных убытков отряду ГСЧС.