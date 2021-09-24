"Боягуз і брехун": батько Зеленського висловився про Шарія у себе в Instagram (фото, відео)
Батько президента дорікнув блогера в тому, що той "нацькував" на нього свою "армію шанувальників". До цього Шарій закликав своїх глядачів "обережно та жорстко розповісти" Олександру Зеленському про його сина.
Батько президента України Володимира Зеленського — Олександр Зеленський — назвав блогера Анатолія Шарія "нахабним боягузом і брехуном". Історію з відповідним текстом батько глави держави опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Шарій — нахабний боягуз і брехун. Докотився до того, що грубіянить та огризається з дорослою людиною", — написав Олександр Зеленський.
Також батько президента дорікнув блогера в тому, що той навів на його сторінку "армію шанувальників", які "поливають брудом літніх людей замість того, щоб пропонувати щось корисне".
"Безсовісні", — резюмував Олександр Зеленський.
Незадовго до цього Анатолій Шарій опублікував на своєму каналі в YouTube ролик, в якому заявив, що Олександр Зеленський завів сторінку в Instagram "для піару свого сина". Також блогер закликав глядачів "не матюкатися, не ображати, а обережно і жорстко розповісти таткові про його синочка".
Після цього в коментарях під публікаціями на сторінці Олександра Зеленського почало з'являтися безліч невтішних коментарів як на адресу президента, так і на адресу власника акаунта.
Зазначимо, на сторінку Олександра Зеленського в Instagram підписаний Володимир Зеленський, перший помічник глави держави Сергій Шефір та низка інших політиків.
Нагадаємо, 20 серпня РНБО України, якою керує Зеленський, ухвалила рішення ввести санкції проти Анатолія Шарія та його дружини з тещею. Незабаром після цього блогер записав ролик, в якому заявив, що також почне боротися з родичами президента.
У квітні пенсіонера, який повідомив у поліцію про "мінування" будинку батьків Зеленського, засудили до 4-х років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки. Також чоловіка, якого не влаштовували його 2 тис. грн виплат, зобов'язали заплатити 4 тис. грн судових витрат і 65 тис. грн матеріальних збитків загону ДСНС.