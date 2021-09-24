"Боягуз і брехун": батько Зеленського висловився про Шарія у себе в Instagram (фото, відео)

Батько президента дорікнув блогера в тому, що той "нацькував" на нього свою "армію шанувальників". До цього Шарій закликав своїх глядачів "обережно та жорстко розповісти" Олександру Зеленському про його сина.

Батько президента України Володимира Зеленського — Олександр Зеленський — назвав блогера Анатолія Шарія "нахабним боягузом і брехуном". Історію з відповідним текстом батько глави держави опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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"Шарій — нахабний боягуз і брехун. Докотився до того, що грубіянить та огризається з дорослою людиною", — написав Олександр Зеленський.

Також батько президента дорікнув блогера в тому, що той навів на його сторінку "армію шанувальників", які "поливають брудом літніх людей замість того, щоб пропонувати щось корисне".

"Безсовісні", — резюмував Олександр Зеленський.

[ + – ] Батько Зеленського висловився про Шарія

Незадовго до цього Анатолій Шарій опублікував на своєму каналі в YouTube ролик, в якому заявив, що Олександр Зеленський завів сторінку в Instagram "для піару свого сина". Також блогер закликав глядачів "не матюкатися, не ображати, а обережно і жорстко розповісти таткові про його синочка".

[ + – ] Анатолій Шарій про сторінку в Instagram Олександра Зеленського

Після цього в коментарях під публікаціями на сторінці Олександра Зеленського почало з'являтися безліч невтішних коментарів як на адресу президента, так і на адресу власника акаунта.

Зазначимо, на сторінку Олександра Зеленського в Instagram підписаний Володимир Зеленський, перший помічник глави держави Сергій Шефір та низка інших політиків.

[ + – ] Олександр Зеленський в Instagram

Нагадаємо, 20 серпня РНБО України, якою керує Зеленський, ухвалила рішення ввести санкції проти Анатолія Шарія та його дружини з тещею. Незабаром після цього блогер записав ролик, в якому заявив, що також почне боротися з родичами президента.

У квітні пенсіонера, який повідомив у поліцію про "мінування" будинку батьків Зеленського, засудили до 4-х років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки. Також чоловіка, якого не влаштовували його 2 тис. грн виплат, зобов'язали заплатити 4 тис. грн судових витрат і 65 тис. грн матеріальних збитків загону ДСНС.