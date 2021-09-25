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Батько Зеленського просить критиків президента "не гавкати" в Інтернеті (фото)

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Володимир Зеленський, батько, мати,
Фото: 24 канал | Батьки Володимира Зеленського

Олександр Зеленський стверджує, що всього добився сам і зареєструвався в Instagram не для того, щоб вислуховувати тих, хто не хоче "попу з дивана підняти".

Батько президента Володимира Зеленського Олександр на своїй сторінці в соцмережі Instagram закликав критиків глави держави не "гавкати в Інтернеті", а "зайнятися справою".

"Ось ви пишете, скаржитеся, мене обзиваєте, проклинаєте, Вову (Володимира Зеленського. — Ред.). Якщо вас все не влаштовує, все вам не подобається, йдіть і зробите краще, а не гавкайте в інтернеті", — написав він.

За словами Олександра Зеленського, він зареєструвався в соцмережі не для того, щоб вислуховувати невдоволення тих, хто не хоче "навіть попу з дивана підняти".

Далі батько Зеленського розповів, що відмінно закінчив школу, потім — вступив до університету, після чого влаштувався на роботу.

"Я досяг усього того, чого я хотів. Я не гавкав з підворіття на владу, а сподівався тільки на себе, все добивався розумом. А зараз живу так, як я хотів жити", — зазначив отець глави держави.

Олександр Зеленський, Instagram, повідомлення,
Повідомлення Олександра Зеленського

У коментарях під постом користувачі висловлюють різні думки з приводу написаного. Частина з них пише, що повністю підтримують чоловіка, є такі, які дякують Олександра Зеленського за сина.

Інші пишуть, що не дивно всього добитися, маючи сина-президента. А деякі дорікають батька глави держави за вживання слова "гавкають". На їхню думку, подібне звернення годиться лише для собак.

Дописи Олександра Зеленського
Дописи Олександра Зеленського
Дописи батька президента
Дописи батька президента
Дописи батька глави держави
Дописи батька глави держави
Дописи Олександра Зеленського
Дописи батька президента
Дописи батька глави держави

Варто відзначити, що на сторінку батька Зеленського в Instagram підписані Володимир Зеленський, а також перший помічник глави держави Сергій Шефір та ряд інших політиків.

Раніше Олександр Зеленський назвав блогера Анатолія Шарія "нахабним боягузом і брехуном", дорікнув його за те, що той "нацькував" на нього свою "армію шанувальників".

Фокус повідомляв, що пенсіонера, який повідомив в поліцію про "мінування" будинку батьків Зеленського, засудили до 4-х років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Інформація про "замінування" будинку батьків Зеленського в Кривому Розі надійшла в поліцію 15 лютого 2021 року, вибухівки в будівлі так і не виявили.