Батько Зеленського просить критиків президента "не гавкати" в Інтернеті (фото)

Олександр Зеленський стверджує, що всього добився сам і зареєструвався в Instagram не для того, щоб вислуховувати тих, хто не хоче "попу з дивана підняти".

Батько президента Володимира Зеленського Олександр на своїй сторінці в соцмережі Instagram закликав критиків глави держави не "гавкати в Інтернеті", а "зайнятися справою".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"Ось ви пишете, скаржитеся, мене обзиваєте, проклинаєте, Вову (Володимира Зеленського. — Ред.). Якщо вас все не влаштовує, все вам не подобається, йдіть і зробите краще, а не гавкайте в інтернеті", — написав він.

За словами Олександра Зеленського, він зареєструвався в соцмережі не для того, щоб вислуховувати невдоволення тих, хто не хоче "навіть попу з дивана підняти".

Далі батько Зеленського розповів, що відмінно закінчив школу, потім — вступив до університету, після чого влаштувався на роботу.

"Я досяг усього того, чого я хотів. Я не гавкав з підворіття на владу, а сподівався тільки на себе, все добивався розумом. А зараз живу так, як я хотів жити", — зазначив отець глави держави.

[ + – ] Повідомлення Олександра Зеленського

У коментарях під постом користувачі висловлюють різні думки з приводу написаного. Частина з них пише, що повністю підтримують чоловіка, є такі, які дякують Олександра Зеленського за сина.

Інші пишуть, що не дивно всього добитися, маючи сина-президента. А деякі дорікають батька глави держави за вживання слова "гавкають". На їхню думку, подібне звернення годиться лише для собак.

[ + – ] Дописи Олександра Зеленського [ + – ] Дописи батька президента [ + – ] Дописи батька глави держави

Варто відзначити, що на сторінку батька Зеленського в Instagram підписані Володимир Зеленський, а також перший помічник глави держави Сергій Шефір та ряд інших політиків.

Раніше Олександр Зеленський назвав блогера Анатолія Шарія "нахабним боягузом і брехуном", дорікнув його за те, що той "нацькував" на нього свою "армію шанувальників".

Фокус повідомляв, що пенсіонера, який повідомив в поліцію про "мінування" будинку батьків Зеленського, засудили до 4-х років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Інформація про "замінування" будинку батьків Зеленського в Кривому Розі надійшла в поліцію 15 лютого 2021 року, вибухівки в будівлі так і не виявили.