"У мене немає ніякого аккаунта". Батько Зеленського заперечує, що у нього є сторінка в Instagram (фото)

При цьому на сторінку "zelensky.alexander" в соцмережі підписаний офіційний акаунт глави держави.

Батько президента Володимира Зеленського Олександр стверджує, що у нього немає сторінки в соціальній мережі Instagram. Про це повідомляє заблокований в Україні сайт "Страна", журналісти якого звернулися з відповідним питанням до чоловіка.

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"У мене немає ніякого аккаунта, це хтось фігню туди пустив. Я не знаю, про що ви взагалі говорите. Я просто не знаю, про що мова", — сказав Олександр Зеленський.

[ + – ] Повідомлення "Страны"

Відзначимо, засоби масової інформації звернули увагу на сторінку нібито батька Зеленського в Instagram кілька днів тому.

На ній всього чотири публікації, при цьому підписалися на сторінку понад 2,5 тисячі осіб, у тому числі офіційний акаунт президента Володимира Зеленського.

[ + – ] Сторінка нібито Олександра Зеленського

У першому пості розміщена фотографія юного Володимира Зеленського з батьками і підписаний він наступними словами: "Я з жіночкою Риммочкою і синочком Володенькою".

[ + – ] Перше повідомлення

Наступне повідомлення з'явилося тиждень тому, під фотографією батьків Зеленського є такі слова: "У мене є дах над головою в моєму рідному місті. Є дружина, яку я дуже люблю. Син, який домігся успіху в своєму житті. Є онуки, у яких ще все попереду. Що ще потрібно для щастя?".

[ + – ] Друге повідомлення

У третьому пості чотириденної давності "zelensky.alexander" пише про те, що важко спостерігати за тим, як "Вову закидають помідорами з різних телеканалів нікому невідомі "політологи".

[ + – ] Третє повідомлення

У четвертому повідомленні, що з'явилося в суботу, 25 вересня, автор радить критикам глави держави "не гавкати в інтернеті".

[ + – ] Четверте повідомлення

Раніше чоловік, який представляється батьком президента Володимира Зеленського, повідомив, що "не гавкав з підворіття на владу, а сподівався тільки на себе".

Також ми писали, що імовірно Олександр Зеленський назвав блогера Анатолія Шарія "нахабним боягузом і брехуном".

Фокус повідомляв про те, що чоловіка, який в лютому 2021 року повідомив поліцейським про "мінування" будинку батьків Зеленського, засудили до 4-х років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.