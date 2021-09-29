Для отмены безвизового режима Украины и ЕС нет причин, - МИД

Украина не получала никаких сигналов об отмене безвиза, а Еврокомиссия положительно отзывается о выполнении Киевом критериев безвизового режима

На сегодняшний день нет никаких причин для отмены безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. Об этом предупредил спикер МИД Олег Николенко.

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Олег Николенко напомнил, что в медиа-среде часто всплывает вопрос безвиза, однако Киев не получал никаких официальных сигналов от Европейской комиссии о возможной отмене безвизового режима.

В начале августа, как подчеркнул спикер МИД, Европейская комиссия обнародовала доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной, в котором анализировались 2020 год и первая половина текущего года.

В своем документе Еврокомиссия, по словам Николенко, положительно отозвалась о выполнении Украиной критериев безвизового режима.

"Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства. МИД Украины уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время", — продолжил спикер МИД и заверил, что Украина не входит в список стран с высоким миграционном риском, а сотрудничество Киева с Евросоюзом по вопросам реадмиссии, необходимой для нормального функционирования безвизового режима, происходит на должном уровне.

Ранее Фокус сообщал, что ЕС может лишить Украину безвиза. По данным журналистов, Еврокомиссия подготовила документ, в котором говорится об участившихся ходатайств о предоставлении убежища и нарушений условий проживания, из-за чего безвизового режима могут лишиться Украина, Албания, Грузия, Молдова и Сербия.

Также Фокус рассказывал про безвизовый режим Украины с Китаем. В ходе первой беседы Владимир Зеленский и Си Цзиньпин договорились заключить соглашение о безвизовых поездках между двумя странами.