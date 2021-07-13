Зеленский впервые поговорил с Си Цзиньпином и договорился о безвизе с Китаем

В ходе беседы президент Украины заявил, что наша страна может стать для Китая "мостиком в Европу".

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

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Как сообщает во вторник, 13 июля пресс-служба главы государства, лидеры двух стран обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19.

В частности, лидер нашей страны поблагодарил главу КНР за поставку вакцин от коронавируса. По его словам, эти вакцины спасли жизнь многим украинцам.

Также президент назвал Китай торгово-экономическим партнером Украины "номер один", отметив, что товарооборот между Украиной и Китаем продолжает расти второй год подряд.

Помимо этого, Зеленский отметил важность участия инвесторов из Китая в реализации проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, а также развития железных дорог и городской инфраструктуры.

В свою очередь, Си Цзиньпин обратил внимание на проект "Большая стройка", выразив при этом готовность КНР сотрудничать с Украиной в этом направлении.

А Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса.

Известно также, что главы государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов и договорились заключить соглашение о безвизовых поездках между Украиной и Китаем.

Стоит отметить, что это был первый телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

Напомним, в конце июня Президент России Владимир Путин и глава Китая продлили российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Также сообщалось, что в марте 2021 года президент США Джо Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату.

А в феврале президент Владимир Зеленский на китайском языке поздравил Си Цзиньпина с китайским Новым годом.