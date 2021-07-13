Зеленський вперше поговорив з Сі Цзіньпіном і домовився про безвіз з Китаєм

Під час бесіди президент України заявив, що наша країна може стати для Китаю "містком до Європи".

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

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Як повідомляє у вівторок, 13 липня пресслужба глави держави, лідери двох країн обговорили питання боротьби з пандемією COVID-19.

Зокрема, лідер нашої країни подякував главі КНР за поставку вакцин від коронавірусу. За його словами, ці вакцини врятували життя багатьом українцям.

Також президент назвав Китай торгово-економічним партнером України "номер один", зазначивши, що товарообіг між Україною і Китаєм продовжує зростати другий рік поспіль.

Крім цього, Зеленський зазначив важливість участі інвесторів з Китаю в реалізації проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва та модернізації доріг, а також розвитку залізниць і міської інфраструктури.

Зі свого боку, Сі Цзіньпін звернув увагу на проект "Велике будівництво", висловивши при цьому готовність КНР співпрацювати з Україною у цьому напрямку.

А Володимир Зеленський висловив надію що Україна може стати "містком до Європи" для китайського бізнесу.

Відомо також, що глави держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів та домовилися укласти угоду про безвізові поїздки між Україною і Китаєм.

Варто зазначити, що це була перша телефонна розмову Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, наприкінці червня Президент Росії Володимир Путін і глава Китаю продовжили російсько-китайський договір про добросусідство, дружбу і співпрацю.

Також повідомлялося, що в березні 2021 року президент США Джо Байден запросив Путіна і Сі Цзіньпіна на саміт з питань клімату.

А в лютому президент Володимир Зеленський китайською мовою привітав Сі Цзіньпіна з китайським Новим роком.