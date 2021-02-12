Зеленський китайською привітав Сі Цзіньпіна з китайським Новим роком

Президент зазначив, що в цьому році Україна та КНР відзначають 10-ту річницю встановлення стратегічного партнерства.

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера КНР Сі Цзіньпіна з китайським Новим роком, опублікувавши привітання у Twitter китайською мові.

"Від свого імені і народу України я хотів би привітати верховного лідера китайського народу президента Сі Цзіньпіна і дружній китайський народ з Новим роком!" — написав голова держави.

Президент зазначив, що в цьому році Україна та КНР відзначають 10-ту річницю встановлення стратегічного партнерства і висловив бажання продовжувати розширення взаємовигідного співробітництва між Україною та Китаєм.

Нагадаємо: в інтервʼю для американського Axios на HBO Володимир Зеленський заявив, що він не згоден з твердженням, що Китай є геополітичною загрозою №1.

Раніше РНБО ввела санкції на ряд китайських компаній та інвестора "Мотор Січі". Раніше в серпні 2019 китайські інвестори поряд з холдингом DCH купили частину акцій заводу "Мотор Січ". Однак інвестори так і не отримали доступу до заводу. Китай подав звернення в міжнародний арбітраж проти України. Вони вимагають 3,5 млрд доларів.

МЗС України отримав ноту від Китаю у звʼязку з введенням президентом Володимиром Зеленським санкцій проти китайських акціонерів "Мотор Січі".

Також повідомлялося, що Україна закупить у Китаю 1,9 млн доз китайської вакцини від компанії Sinovac. При цьому вакцина показує 65,3% ефективності в Індонезії. А в ОАЕ її ефективність становить 86%.