Зеленский на китайском языке поздравил Си Цзиньпина с китайским Новым годом

Президент отметил, что в этом году Украина и КНР отмечают 10-ю годовщину установления стратегического партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с китайским Новым годом, опубликовав поздравление в Twitter на китайском языке.

"От своего имени и народа Украины я хотел бы поздравить верховного лидера китайского народа президента Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с Новым годом!" – написал глава государства.

Президент отметил, что в этом году Украина и КНР отмечают 10-ю годовщину установления стратегического партнерства и выразил желание продолжать расширение взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Китаем.

Напомним, в интервью для американского Axios на HBO Владимир Зеленский заявил, что он не согласен с утверждением, что Китай является геополитической угрозой №1.

Ранее СНБО ввел санкции на ряд китайских компаний и инвестора "Мотор Сич". Ранее в августе 2019 китайские инвесторы наряду с холдингом DCH купили часть акций завода "Мотор Сич". Однако инвесторы так и не получили доступа к заводу. Китай подал обращение в международный арбитраж против Украины. Они требуют 3,5 млрд долларов.

МИД Украины получил ноту от Китая в связи с введением президентом Владимиром Зеленским санкций против китайских акционеров "Мотор Сич".

Также сообщалось, что Украина закупит у Китая 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. При этом вакцина показывает 65,3% эффективности в Индонезии. А в ОАЭ ее эффективность составила 86%.