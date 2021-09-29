Украинцам могут отменить безвизовый режим со странами Евросоюза

Обсуждение вопроса началось из-за якобы участившихся ходатайств о предоставлении убежища и нарушений условий проживания. Кроме Украины, безвизового режима также могут лишится Албания, Молдова и Сербия.

В Евросоюзе рассматривают возможность отмены безвизового режима для Украины и других стран Восточной Европы, а также Грузии и стран Западных Балкан. Причиной этому послужили сведения о частых нарушениях со стороны граждан этих стран, которые незаконно проживают в ЕС и подают необоснованные ходатайства об убежище. Об этом говорится в статье "Радио Свобода".

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Отмечается, что 27 сентября во время поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам был выпущен соответствующий документ. В нем говорится, что Германия, Франция и Италия в последнее время с большим сожалением сообщает о всплеске злоупотреблений безвизовым режимом со стороны граждан Украины, Албании, Молдовы и Сербии.

Кроме того, упоминаются граждане Грузии, которые подают прошения на предоставление убежища. За последние три месяца количество таких прошений увеличилось на 50%.

В документе Германия особенно упомянула Молдову, которая за последние два года увеличила число отказов в принятии депортированных из ЕС своих граждан на 429%.

Франция указала на проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии. А Чешская Республика заявила, что в последнее время резко возросло количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины.

В статье также говорится о Нидерландах, как о единственном члене ЕС, который обратился с просьбой о приостановке безвизового режима с Албанией в 2019 году. Однако запрос был отклонен Европейской комиссией.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, в котором был поднят вопрос о безвизе с КНР.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что уже с 1 марта для украинцев начинает действовать безвиз с Гренадой и другими островами.