Больше свободы: для украинцев станут безвизовыми Гренада и ряд карибских островов

Безвиз начнет действовать уже с 1 марта, но с рядом ограничений из-за пандемии COVID-19.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил о том, что уже с 1 марта для украинцев начинает действовать безвиз с рядом островных государств. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

С 1 марта для граждан Украины откроются следующие страны:

Гренада;

Заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао;

Карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, также принадлежащие Нидерландам.

Оформление визы не потребуется, если время пребывания в стране не превышает 90 дней в 180-дневный период.

[ + – ] Твит Дмитрия Кулебы о новом безвизе

Однако на сайте МИД с информацией о въезде в страны мира уточняется, что попасть в страну все желающие смогут лишь при условии наличия негативного теста на COVID-19 и с прохождением двухнедельной самоизоляции. На заморские территории Нидерландов распространяются такие же условия для въезда.

Для поездки в Гренаду нужно пройти предварительную регистрацию с подтверждением разрешения на въезд в страну и предъявить негативный ПЛР-тест на коронавирусную болезнь.

Также с 1 марта частично снимает ограничения на въезд Грузия. Для посещения этой страны необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. На третий день пребывания на территории страны тест нужно будет повторить.

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