Більше свободи: для українців стануть безвізовими Гренада і ряд карибських островів

Безвіз почне діяти вже з 1 березня, але з низкою обмежень через пандемію COVID-19.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав про те, що вже з 1 березня для українців починає діяти безвіз з рядом острівних держав. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

З 1 березня для громадян України відкриються такі країни:

Гренада;

Заморські території Нідерландів Аруба і Кюрасао;

Карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба, які також належать Нідерландам.

Оформлення візи не потрібно, якщо час перебування в країні не перевищує 90 днів в 180-денний період.

[ + – ] Твіт Дмитра Кулеби про новий безвізе

Однак на сайті МЗС з інформацією про в'їзд в країни світу уточнюється, що потрапити на острови всі охочі зможуть лише за умови наявності негативного тесту на COVID-19 і з проходженням двотижневої самоізоляції. На заморські території Нідерландів поширюються такі ж умови для в'їзду.

Для поїздки в Гренаду потрібно пройти попередню реєстрацію з підтвердженням дозволу на в'їзд в країну і пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірусну хворобу.

Також з 1 березня частково знімає обмеження на в'їзд Грузія. Для відвідування цієї країни необхідний негативний ПЛР-тест на коронавірус. На третій день перебування на території країни тест потрібно буде повторити.

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