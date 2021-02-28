Більше свободи: для українців стануть безвізовими Гренада і ряд карибських островів
Безвіз почне діяти вже з 1 березня, але з низкою обмежень через пандемію COVID-19.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав про те, що вже з 1 березня для українців починає діяти безвіз з рядом острівних держав. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
З 1 березня для громадян України відкриються такі країни:
- Гренада;
- Заморські території Нідерландів Аруба і Кюрасао;
- Карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба, які також належать Нідерландам.
Оформлення візи не потрібно, якщо час перебування в країні не перевищує 90 днів в 180-денний період.
Однак на сайті МЗС з інформацією про в'їзд в країни світу уточнюється, що потрапити на острови всі охочі зможуть лише за умови наявності негативного тесту на COVID-19 і з проходженням двотижневої самоізоляції. На заморські території Нідерландів поширюються такі ж умови для в'їзду.
Для поїздки в Гренаду потрібно пройти попередню реєстрацію з підтвердженням дозволу на в'їзд в країну і пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірусну хворобу.
Також з 1 березня частково знімає обмеження на в'їзд Грузія. Для відвідування цієї країни необхідний негативний ПЛР-тест на коронавірус. На третій день перебування на території країни тест потрібно буде повторити.
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