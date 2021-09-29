Українцям можуть скасувати безвізовий режим з країнами Євросоюзу

Обговорення питання почалося через нібито почастішання клопотань про надання притулку і порушення умов проживання. Крім України, безвізового режиму також можуть позбутися Албанія, Молдова і Сербія.

У Євросоюзі розглядають можливість скасування безвізового режиму для України та інших країн Східної Європи, а також Грузії і країн Західних Балкан. Причиною цьому послужили відомості про часті порушення з боку громадян цих країн, які незаконно проживають у ЄС і подають необґрунтовані клопотання про притулок. Про це йдеться в статті "Радіо Свобода".

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Зазначається, що 27 вересня під час поїздки президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн по Західних Балканах був випущений відповідний документ. У ньому говориться, що Німеччина, Франція та Італія останнім часом з великим жалем повідомляють про сплеск зловживань безвізовим режимом з боку громадян України, Албанії, Молдови і Сербії.

Крім того, згадуються громадяни Грузії, які подають прохання на надання притулку. За останні три місяці кількість таких прохань збільшилася на 50%.

У документі Німеччина особливо згадала Молдову, яка за останні два роки збільшила число відмов у прийнятті депортованих з ЄС своїх громадян на 429%.

Франція вказала на проблеми через громадян Албанії, Грузії та Сербії. А Чеська Республіка заявила, що останнім часом різко зросла кількість необґрунтованих клопотань про надання притулку від громадян Грузії, Молдови та України.

У статті також йдеться про Нідерланди як про єдиного члена ЄС, який звернувся з проханням про припинення безвізового режиму з Албанією у 2019 році. Однак, запит був відхилений Європейською комісією.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, у якій було порушено питання про безвіз з КНР.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вже з 1 березня для українців починає діяти безвіз з Гренадою та іншими островами.