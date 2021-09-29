Для скасування безвізового режиму України і ЄС немає причин, — МЗС

Україна не отримувала ніяких сигналів про скасування безвізу, а Єврокомісія позитивно відгукується про виконання Києвом критеріїв безвізового режиму

На сьогодні немає ніяких причин для скасування безвізового режиму між Україною і Євросоюзом. Про це попередив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Олег Ніколенко нагадав, що в медіа-середовищі часто спливає питання безвізу, однак, Київ не отримував ніяких офіційних сигналів від Європейської комісії про можливе скасування безвізового режиму.

На початку серпня, як підкреслив речник МЗС, Європейська комісія оприлюднила доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства, зокрема України, у якій аналізувалися 2020 рік і перша половина поточного року.

У своєму документі Єврокомісія, за словами Ніколенка, позитивно відгукнулася про виконання Україною критеріїв безвізового режиму.

"Звичайно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" для поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства. МЗС України вже запропонувало окремим країнам-членам ЄС і Європейської комісії провести консультації, щоб роз'яснити окремі положення українського законодавства. Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться найближчим часом", — продовжив спікер МЗС і запевнив, що Україна не входить у список країн з високим міграційним ризиком, а співпраця Києва з Євросоюзом з питань реадмісії, необхідної для нормального функціонування безвізового режиму, відбувається на належному рівні.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС може позбавити Україну безвізу. За даними журналістів, Єврокомісія підготувала документ, у якому йдеться про часті клопотання про надання притулку і порушення умов проживання, через що безвізовий режим можуть втратити Україна, Албанія, Грузія, Молдова і Сербія.

Також Фокус розповідав про безвізовий режим України з Китаєм. У ході першої бесіди Володимир Зеленський і Сі Цзіньпін домовилися укласти угоду про безвізові поїздки між двома країнами.