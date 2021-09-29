"Фейковая новость": Штайнмайер опроверг отмену безвиза между Украиной и ЕС

Правительство Германии не планирует пересматривать свою позицию по либерализации визового режима для третьих стран.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию об отмене безвизового режима Украины с Евросоюзом. Об этом политик сообщил в ходе рабочего визита в Молдову.

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После пресс-конференции с главой Молдовы Майей Санду журналисты поинтересовались у Франк-Вальтера Штайнмайера, действительно ли Брюссель намерен пересмотреть свое решение по либерализации визового режима с третьими странами, в том числе с Украиной.

По словам президента Германии, он удивился, когда прочитал новость об "отмене" безвиза и назвал ее фейковой.

Франк-Вальтер Штайнмайер также заверил, что немецкое правительство не планирует пересматривать свою позицию по либерализации визового режима.

"Я с удивлением прочел это сообщение, когда приземлился сегодня в Кишиневе. Я обратился в федеральное министерство внутренних дел и выяснил, что это неправда. Это просто фейковая новость. Правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима", – заявил президент Германии, отвечая на вопросы журналистов.

[ + – ] Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг отмену безвиза с Украиной

Отмена безвиза для Украины — хронология

29 сентября издание "Радио Свобода" сообщило, что ЕС рассматривает возможность отмены безвизового режима для Украины. Причиной такого решения Еврокомиссии послужили сведения о частых нарушениях со стороны граждан третьих стран, которые пользуются безвизовым режимом и незаконно проживают в ЕС, периодически подавая необоснованные ходатайства об убежище.

В украинском МИД отреагировали на информацию журналистов и заявили, что отмена безвиза для Украины не рассматривается. По словам спикера дипведомства Олега Николенко, Киев не получал сигналов от Еврокомиссии о возможной отмене безвизового режима, и Брюссель положительно отзывается о выполнении Киевом критериев безвиза.