"Фейковий новина": Штайнмаєр спростував скасування безвізу між Україною та ЄС

Уряд Німеччини не планує переглядати свою позицію щодо лібералізації візового режиму для третіх країн.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про скасування безвізового режиму України з Євросоюзом. Про це політик повідомив у ході робочого візиту в Молдову.

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Після пресконференції з главою Молдови Майєю Санду журналісти поцікавилися у Франк-Вальтера Штайнмаєра, чи дійсно Брюссель має намір переглянути своє рішення щодо лібералізації візового режиму з третіми країнами, в тому числі з Україною.

За словами президента Німеччини, він здивувався, коли прочитав новину про "скасування" безвізу, і назвав її фейковою.

Франк-Вальтер Штайнмаєр також запевнив, що німецький уряд не планує переглядати свою позицію щодо лібералізації візового режиму.

"Я з подивом прочитав це повідомлення, коли приземлився сьогодні в Кишиневі. Я звернувся в федеральне міністерство внутрішніх справ і з'ясував, що це неправда. Це просто фейкова новина. Уряд Німеччини не має наміру змінювати свою позицію щодо лібералізації візового режиму", — заявив президент Німеччини, відповідаючи на питання журналістів.

[ + – ] Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував скасування безвіза з Україною

Скасування безвіза для України — хронологія

29 вересня видання "Радіо Свобода" повідомило, що ЄС розглядає можливість скасування безвізового режиму для України. Причиною такого рішення Єврокомісії послужили відомості про часті порушення з боку громадян третіх країн, які користуються безвізовим режимом і незаконно проживають в ЄС, періодично подаючи необґрунтовані клопотання про притулок.

В українському МЗС відреагували на інформацію журналістів і заявили, що скасування безвізу для України не розглядається. За словами спікера дипвідомства Олега Ніколенка, Київ не отримував сигналів від Єврокомісії про можливе скасування безвізового режиму, і Брюссель позитивно відгукується про виконання Києвом критеріїв безвізу.