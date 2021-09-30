Отделались предупреждением. Нацрада наказала телеканал "Дом" за карту Крыма

В Нацраде заявили, что телеканал не проверил информацию на объективность и не устранил сразу же недостоверные факты, хотя время на это у него было.

Телеканал "ДОМ" нарушил украинское законодательство, показав карту, на которой Крым и Севастополь были обозначены как территории РФ. Такое решение на своем заседании принял Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Сообщается, что к телеканалу применена санкция в виде "объявления предупреждения" по статье о распространении необъективной информации.

По словам заместителя директора телеканала Веры Ельчик, "ДОМ" сразу же отреагировал на данный факт и в той же день извинился перед своей аудиторией.

Однако в Нацсовете заметили, что программа "Русский дневник", где была показана эта карта, транслировалась на телеканале в повторе и у сотрудников телеканала была возможность проверить объективность распространенной информации и устранить недостоверные факты, однако этого своевременно сделано не было.

В связи с этим коллегиальный государственный орган и объявил предупреждение телеканалу "ДОМ".

Напомним, в июле в эфире телеканала "Дом" во время выпуска проекта "Русский дневник" на карте Российской Федерации неожиданно появилось изображение Крыма, которое через короткое время исчезло.

Также мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева в продаже видели российский журнал "Дилетант", в котором на карте России можно увидеть и оккупированный Крым.

Фокус сообщал о том, что в январе 2021 года немецкий телеканал ARD указал Крым "российским", однако позже извинился.