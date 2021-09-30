Відбулися попередженням. Нацрада покарала телеканал "Дом" за карту Криму

У Нацраді заявили, що телеканал не перевірив інформацію на об'єктивність і не усунув відразу ж недостовірні факти, хоча час на це в нього був.

Телеканал "ДОМ" порушив українське законодавство, показавши карту, на якій Крим і Севастополь були позначені як території РФ. Таке рішення на своєму засіданні прийняла Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

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Повідомляється, що до телеканалу застосована санкція у вигляді "оголошення попередження" за статтею про розповсюдження необ'єктивної інформації.

За словами заступника директора телеканалу Віри Єльчик, "ДОМ" відразу ж відреагував на цей факт і в той же день попросив вибачення перед своєю аудиторією.

Однак, у Нацраді помітили, що програма "Російський щоденник", де була показана ця карта, транслювалася на телеканалі в повторі і у співробітників телеканалу була можливість перевірити об'єктивність розповсюдженої інформації та усунути недостовірні факти, проте цього своєчасно зроблено не було.

У зв'язку з цим колегіальний державний орган і оголосив попередження телеканалу "ДОМ".

Нагадаємо, у липні в ефірі телеканалу "ДОМ" під час випуску проэкту "Російський щоденник" на карті Російської Федерації несподівано з'явилося зображення Криму, яке через короткий час зникло.

Також ми писали, що на Центральному залізничному вокзалі Києва в продажу бачили російський журнал "Дилетант", у якому на карті Росії можна побачити й окупований Крим.

Фокус повідомляв про те, що в січні 2021 року німецький телеканал ARD вказав Крим "російським", проте пізніше перепросив.