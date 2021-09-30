"Перестаешь быть государственником", – Разумков о втором сроке Зеленского

Спикер Рады поддерживает обещание президента избраться лишь на один срок, добавив, что где-то на третий год каденции главы государств начинают думать о политическом будущем.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что считает правильным изначальное намерение президента Владимира Зеленского избираться лишь на один срок. В интервью "Украинской правде" спикер парламента рассказал о том, верит ли он в то, что глава государства выполнит это свое обещание.

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"Пока что верил в то, что президент другого не говорил. В предвыборной программе было написано про один срок. И я считаю, что это правильно. Почему? Потому что мы с вами увидели не одну предвыборную кампанию, не одних политиков", — заявил Разумков.

Председатель Рады отметил, что люди, попадая на президентскую должность, где-то в середине своей каденции начинают думать о следующем сроке. Это, на его взгляд, негативно отображается на эффективности, поскольку "ты перестаешь быть государственником, если ты до этого им был, и становишься политиком".

"Потому что ты думаешь о том, как нужно улучшить свой рейтинг, как нужно его сохранить, как нужно приумножить, что нужно "продать", в хорошем понимании этого слова, людям, чтобы тебя снова избрали. Потому выходит, что у государства есть не пять лет для выполнения задач, которые были поставлены, а три", — рассказал Разумков журналистам.

Комментируя утверждение журналиста о том, что кто-то в команде президента рекомендует ему идти на второй срок, Разумков заявил, что "это их право", поскольку в стране действует свобода слова.

Фокус ранее писал о том, что Зеленский на вопрос журналиста о намерениях выдвигать свою кандидатуру на должность президента второй раз заявил о том, что хотел бы выполнить все свои обещания за одну каденцию, после чего отправиться на отдых.

Отметим, что тема второго срока поднималась в мае на итоговой (за два года работы) пресс-конференции Зеленского. Там он сказал, что еще рано говорить, будет ли он баллотироваться на второй срок, и это решение будет зависеть от отношения к нему в обществе.