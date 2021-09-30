"Перестаєш бути державником", — Разумков про другий термін Зеленського

Спікер Ради підтримує обіцянку президента обратися лише на один термін, додавши, що десь на третій рік каденції глави держав починають думати про політичне майбутнє.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що вважає правильним початковий намір президента Володимира Зеленського обиратися лише на один термін. В інтерв'ю "Українській правді" речник парламенту розповів про те, чи вірить він у те, що глава держави виконає цю свою обіцянку.

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"Поки що вірив у те, що президент іншого не говорив. У передвиборчій програмі було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно. Чому? Тому що ми з вами побачили не одну передвиборчу кампанію, не одних політиків", — заявив Разумков.

Голова Ради зазначив, що люди, потрапляючи на президентську посаду, десь у середині своєї каденції починають думати про наступний термін. Це, на його погляд, негативно відображається на ефективності, оскільки "ти перестаєш бути державником, якщо ти до цього ним був, і стаєш політиком".

"Тому що ти думаєш про те, як потрібно поліпшити свій рейтинг, як потрібно його зберегти, як потрібно примножити, що потрібно "продати", у хорошому розумінні цього слова, людям, щоб тебе знову обрали. Тому виходить, що в держави не п'ять років для виконання завдань, які були поставлені, а три", — розповів Разумков журналістам.

Коментуючи твердження журналіста про те, що хтось у команді президента рекомендує йому йти на другий термін, Разумков заявив, що "це їхнє право", оскільки в країні діє свобода слова.

Фокус раніше писав про те, що Зеленський на запитання журналіста про наміри висувати свою кандидатуру на посаду президента вдруге заявив про те, що хотів би виконати всі свої обіцянки за одну каденцію, після чого відправитися на відпочинок.

Зазначимо, що тема другого терміну порушувалася в травні на підсумковій (за два роки роботи) пресконференції Зеленського. Там він сказав, що ще рано говорити, чи буде він балотуватися на другий термін, і це рішення буде залежати від ставлення до нього в суспільстві.