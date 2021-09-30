Зеленский не причастен к сбору подписей за отставку Разумкова, – Никифоров (видео)

Секретарь президента утверждает, что глава государства в "нормальных отношениях" со спикером Рады, а причину сбора подписей посоветовал узнать у Давида Арахамии.

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никакого отношения к инициативе начать сбор подписей за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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По словам представителя президента, сбор подписей за отставку спикера парламента — это инициатива исключительно главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии. У него же пресс-секретарь главы государства посоветовал спрашивать о мотивах такого решения.

Комментируя взаимоотношения президента и председателя Рады, Никифоров заявил, что они "нормальные" — Зеленский и Разумков, по его словам, общаются и каждый из них выполняет свою работу.

Ранее 30 сентября Разумков во время общения с журналистами заявил, что инициатива о начале сбора подписей за его отставку была, вероятно, "коллективным решением". Он добавил, что не имеет расхождений со "слугами" и, если будет такая необходимость, готов ответить им на любые интересующие коллег вопросы.

Фокус писал о том, что Давид Арахамия запросил у Разумкова листы для сбора подписей за его увольнение. Спикер пообещал, что народные депутаты получат подписные листы уже 30 сентября, а также пожелал "слугам" "продуктивной работы в Трускавце".