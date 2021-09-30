Зеленський не причетний до збору підписів за відставку Разумкова, — Никифоров (відео)

Секретар президента стверджує, що глава держави в "нормальних взаєминах" зі спікером Ради, а причину збору підписів порадив дізнатися у Давида Арахамії.

Президент України Володимир Зеленський не причетний до ініціативи розпочати збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

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За словами представника президента, збір підписів за відставку спікера парламенту — це ініціатива виключно глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії. У нього ж прессекретар глави держави порадив питати про мотиви такого рішення.

Коментуючи взаємини президента і голови Ради, Никифоров заявив, що вони "нормальні" — Зеленський і Разумков, за його словами, спілкуються і кожен із них виконує свою роботу.

До 30 вересня Разумков під час спілкування із журналістами заявив, що ініціатива про початок збору підписів за його відставку була, ймовірно, "колективним рішенням". Він додав, що не має розбіжностей зі "слугами" і, якщо буде така необхідність, готовий відповісти їм на будь-які питання, що цікавлять колег.

Фокус писав про те, що Давид Арахамія запросив у Разумкова листи для збору підписів за його звільнення. Спікер пообіцяв, що народні депутати отримають підписні листи вже 30 вересня, а також побажав "слугам" "продуктивної роботи в Трускавці".