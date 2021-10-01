Из-за "слуг народа" пассажиров "Укразализныци" пересадили в другой вагон (фото)

Народные депутаты ехали на выездное заседание фракции в Трускавец в купе с заранее заправленными постелями.

В связи с поездкой на выездное заседание в Трускавец народных депутатов Украины от партии "Слуга народа", сотрудникам "Укрзализныци" пришлось пересаживать на новые места других пассажиров поезда. Об этом пишет в Facebook журналистка Анна Стешенко.

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По ее словам, инцидент случился в поезде "Киев-Трускавец", на который она и ее коллега приобрели билеты заранее.

"Оказалось, что у двух депутатов куплены билеты на наши места. Прибегает начальник поезда и дрожащими руками показывает телеграмму. В ней – "О пересадке пассажиров в связи с ОГП". Перепутал на нервах: "В связи с поездкой ОПГ". Долго извинялся, хотя он тут ни при чем. В итоге нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными", – рассказала Стешенко.

[ + – ] Бейджик начальника поезда [ + – ] Пассажиры

Также она сообщила, что народные депутаты ехали в купе с заранее заправленными постелями.

"Один из видных нардепов "Слуги" пошутил, осматривая вагон: "Ты ж представляешь! Скока они его мыли перед нами?" – добавила журналистка.

Ранее сообщалось, что народные депутаты от "Слуги народа" выехали из Киева в Трускавец, где пройдет выездное заседание парламентской фракции. Парламентарии будут жить в гостиницах Rixos, "Миротель" и "Лесная песня".

Фокус писал, почему в Трускавец не пригласили спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Также известно, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил у председателя ВРУ Дмитрия Разумкова листы для сбора подписей за его увольнение.