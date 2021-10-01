Через "слуг народу" пасажирів "Укрзалізниці" пересадили до іншого вагону (фото)

Народні депутати їхали на виїзне засідання фракції в Трускавець у купе із заздалегідь заправленими ліжками.

У зв'язку з поїздкою на виїзне засідання до Трускавця народних депутатів України від партії "Слуга народу", співробітникам "Укрзалізниці" довелося пересаджувати на нові місця інших пасажирів потяга. Про це пише у Facebook журналістка Анна Стешенко.

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За її словами, інцидент стався в потязі "Київ-Трускавець", на який вона та її колега придбали квитки заздалегідь.

"Виявилося, що у двох депутатів куплені квитки на наші місця. Прибігає начальник поїзда і тремтячими руками показує телеграму. У ній — "Про пересадку пасажирів у зв'язку з ОГП". Переплутав на нервах: "У зв'язку з поїздкою ОГП". Довго просив вибачення, хоча він тут ні при чому. У результаті нас переселили в сусідній вагон з "простими смертними", — розповіла Стешенко.

[ + – ] Бейджик начальника потяга [ + – ] Пасажири

Також вона повідомила, що народні депутати їхали в купе із заздалегідь заправленими ліжками.

"Один з видних нардепів "Слуги" пожартував, оглядаючи вагон: "Ти ж уявляєш! Скока вони його мили перед нами?" — додала журналістка.

Раніше повідомлялося, що народні депутати від "Слуги народу" виїхали з Києва до Трускавця, де пройде виїзне засідання парламентської фракції. Парламентарії житимуть у готелях Rixos, "Міротель" і "Лісова пісня".

Фокус писав, чому в Трускавець не запросили спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Також відомо, що глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив у голови ВРУ Дмитра Разумкова листи для збору підписів за його звільнення.