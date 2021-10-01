Зеленский поздравил Си Цзиньпина с годовщиной основания КНР

По словам послов Китая, в своей поздравительной телеграмме президент Украины высоко оценил "успехи китайского народа в построении свободного государства".

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 октября, направил поздравительную телеграмму главе Китайской Народной Республики, генсеку ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования КНР. Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на посольство Китая в Украине.

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По словам работников дипломатического представительства, в поздравительной телеграмме глава украинского государства "высоко оценивает значительные успехи китайского народа в построении сильного, свободного, богатого государства, противодействии климатическим изменениям, модернизации общества и создании инновационной экономики", — сказали в посольстве.

В своей телеграмме, как утверждают китайские дипломаты, Зеленский заявил, что Украина ценит отношения с КНР и настроена совместно способствовать "наполнению украинского-китайского взаимодействия новым практическим содержанием". Помимо этого президент Украины пожелал Китаю процветания, а его гражданам — стабильности и мира.

День образования КНР является главным государственным праздником страны. Его отмечают каждый год 1 октября.

Напомним, ранее Украина отказалась признать нарушение прав китайских уйгуров ради соглашения с КНР, которое предусматривает выделение Китаем кредита на реализацию инфраструктурных проектов.

Недавно глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью китайскому изданию восхищался книгой генсека ЦК Компартии КНР Си Цзиньпина о государственном правлении и заявил о необходимости для Украины "перенять опыт Китая".

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