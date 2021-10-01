Зеленський привітав Сі Цзіньпіна з річницею заснування КНР

За словами послів Китаю, у своїй вітальній телеграмі президент України високо оцінив "успіхи китайського народу в побудові вільної держави".

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 1 жовтня, направив вітальну телеграму голові Китайської Народної Республіки, генсеку ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіну з нагоди 72-ї річниці утворення КНР. Про це повідомляє видання "Укрінформ" з посиланням на посольство Китаю в Україні.

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За словами працівників дипломатичного представництва, у вітальній телеграмі глава української держави "високо оцінює значні успіхи китайського народу в побудові сильної, вільної, багатої держави, протидії кліматичним змінам, модернізації суспільства та створенні інноваційної економіки", — сказали в посольстві.

У своїй телеграмі, як стверджують китайські дипломати, Зеленський заявив, що Україна цінує відносини з КНР і налаштована спільно сприяти "наповненню українсько-китайської взаємодії новим практичним змістом". Крім цього, президент України побажав Китаю процвітання, а його громадянам — стабільності і миру.

День утворення КНР є головним державним святом країни. Його відзначають щороку 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше Україна відмовилася визнати порушення прав китайських уйгурів заради угоди з КНР, яке передбачає виділення Китаєм кредиту на реалізацію інфраструктурних проєктів.

Нещодавно глава пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю китайському виданню захоплювався книгою генсека ЦК Компартії КНР Сі Цзіньпіна про державне правління і заявив про необхідність для України "перейняти досвід Китаю".

Раніше Фокус разом з експертами розбирався, чому керівництву України не варто шукати нового партнера в обличчі КНР.