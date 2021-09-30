В кругу врагов. Почему Украине лучше меньше заигрывать с Китаем и не во всем равняться на Израиль

На протяжении года президент Зеленский и его команда остро критикуют западных партнеров, требуя активных действий в поддержку Украины. Фокус разбирался, к чему приведет такая дипломатия и каких союзников придется искать, если Запад откажется нас поддерживать.

"Мы не верим обещаниям Запада" — с таким заголовком в сентябре вышло интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы британскому изданию Independent. Министр заявил, что наша страна усвоила горькие уроки от Запада, который не выполняет своих обещаний, и должна полагаться только на себя.

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Мы разочаровались

Критическую тональность во внешней политике задает президент. Владимир Зеленский часто указывает на недостаточную защиту интересов Украины со стороны западных партнеров. Он критикует лидеров "нормандской четверки", замечая, что ожидал от них большего, называет Европейский союз "конструкцией, которая сыпется", как и НАТО, из-за того что некоторые члены альянса отказываются принимать в него Украину, опасаясь ухудшения отношений с Россией. Также Зеленский считает необоснованными претензии к недостаточно ­интенсивным реформам и называет Украину самой быстрой в Европе по части изменений. Представления некоторых стран о нас как о самой коррумпированной стране в мире глава государства считает карикатурными.

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Вместе с президентом градус накала повышает его команда. Секретарь СНБО Алексей Данилов, например, называет Германию и Францию частично ответственными за оккупацию Крыма, так как в 2008 году они отказались предоставить Украине ПДЧ в НАТО, не защитив, таким образом, от российского наступления. А глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия допускает, что из-за соглашения между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток — 2" Зеленский и американский президент Джо Байден во время встречи в августе могли разговаривать на повышенных тонах.

"Мы сами создаем миф, в который хотим верить, и нам неприятно, когда этот миф не превращается в реальность. Мы вводим себя в заблуждение, когда намеки воспринимаем как гарантии. В результате, если действия развиваются не так, как ожидали, начинаем говорить об этом на весь мир", — считает Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего. По его словам, вместо пустых лозунгов о том, что мы хотим в НАТО, потому что такой курс прописан в нашей Конституции, и размышлений о "Северном потоке — 2", строительство которого можно было остановить только в наших фантазиях, нужно искать реальные возможности, выяснять, что пугает наших западных друзей, и работать с этим.

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Однако политолог Владимир Фесенко считает, что высказывать претензии надо. Иначе на Западе Украину будут воспринимать как партнера низшего уровня. По его словам, нужна демонстрация нашей силы, подкрепленная озвучиванием своих интересов, а также указанием на ситуации, где позиция Запада для нас неприемлема. При этом, считает Фесенко, акцентируя внимание на самодостаточности, Украина должна подчеркивать, что для сдерживания агрессии России поддержка Запада важна, просто она недостаточна и неэффективна.

Чем помогают Украине

За семь лет конфликта на Донбассе, по информации Пентагона, американцы оказали Украине военную помощь на более чем $2,5 млрд (в этом году — на $400 млн), поставив свыше 500 видов оборудования и вооружения. Один из последних траншей, в апреле ­2021-го, — $8 млн на усовершенствование управления и связи, медицинского оборудования, тактического снаряжения. Всего же с 2014 по 2020 год США предоставили Украине более $4,1 млрд помощи, в том числе на борьбу с COVID-19.

Германия с начала конфликта на Донбассе и по состоянию на 2019 год оказала нашей стране финансовую помощь на более чем €1,4 млрд. Из них свыше €500 млн — на развитие сотрудничества, €110 млн — на гуманитарную деятельность. За тот же период, по информации Еврокомиссии, ЕС выделил Украине €16,5 млрд в виде грантов и займов.

"Да, Украине хотелось бы больше помощи, но мы все хотим даром. Но кто нам мешает сделать государственную программу перевооружения армии, а оборонзаказ сделать не слезы, как кот наплакал, а нормальный, с упором на модернизацию и перевооружение?" — рассуждает в разговоре с Фокусом военный эксперт Олег Жданов.

"Мы вводим себя в заблуждение, когда намеки воспринимаем как гарантии. В результате, если действия развиваются не так, как ожидали, начинаем говорить об этом на весь мир" Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего

Бюджет Минобороны в 2021 году составил 117 млрд грн. По информации Александра Завитневича, главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и развития, на ­2022-й хотят выделить 131 млрд грн ($4,8 млрд) без учета госгарантий. Из них на программу развития вооружения и военной техники предусмотрено 32,9 млрд грн. Эти цифры политик называет рекордными. Также, по его словам, в следующем году Украина получит международную поддержку от правительства Франции — €400 млн, Великобритании — €212 млн, США — $634 млн.

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"Нынешняя власть переняла методику предыдущей. Они увеличивают бюджет на чуть-чуть каждый год, и в абсолютных цифрах сумма кажется больше, но в относительных, когда ВВП растет, то эта и сумма на самом деле падает. Если бы на нужды Минобороны выделяли постоянный процент от ВВП, то в следующем году это должно было бы составить 170–180 млрд грн", — объясняет Жданов. И добавляет, что у него много вопросов к тому, на что тратятся деньги западных партнеров, ведь публично Минобороны якобы не отчитывается об их использовании.

Новые друзья

Из-за разочарования в отношениях с Западом власть размышляет о том, что Украине нужно искать новых друзей, например, в лице КНР. Так, Давид Арахамия партию "Слуга народа" сравнил с Коммунистической партией Китая, подчеркнув, что их принципы во многом похожи — обе служат народу. В экономической сфере он предлагает брать пример с КНР. В то же время Алексей Арестович, спикер украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, уверен, что если Запад продолжит поступаться интересами Украины в пользу России, наша страна развернется на Восток, начав плотнее дружить с Турцией, ОАЭ, Катаром и Китаем.

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Политолог Владимир Фесенко от таких идей не в восторге: "Я предостерег бы от наивных ожиданий. Они есть у некоторых людей в президентской команде, мол, мы и других союзников найдем. Но это иллюзия, так как политическая переориентация Украины невозможна, особенно в сторону Китая".

По словам эксперта, главная причина, почему дружба с Китаем невыгодна Украине, — это Россия. Дело в том, что у КНР дружественные, партнерские отношения с РФ, совместное противостояние Западу по многим позициям. Их также роднят авторитарные режимы. Для Украины же важно сохранить демократический вектор, быть, как говорит глава МИД Дмитрий Кулеба, частью западного мира, а не "восставшей провинцией русского мира".

Секретарь СНБО Алексей Данилов, например, называет Германию и Францию частично от­ветственными за оккупацию Крыма, так как в 2008 году они отказались предоставить Украине ПДЧ в НАТО

Вторая причина — США. Если мы начнем привлекать китайских инвесторов в оборонный сектор, это приведет к конфликту с Америкой, который вкупе с партнерскими отношениями КНР и РФ резко ослабит наши позиции в противостоянии России.

"Когда речь заходит о Китае, все дипломаты знают, насколько это непростой партнер. Если западные страны выделяют нам финансовую помощь, хотя нам она и кажется недостаточной, Китай благотворительностью заниматься не будет. Нам скажут, мол, хотите денег, тогда взамен давайте ресурсы, например, глубоководные порты или месторождения природных ископаемых", — объясняет Фесенко.

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Словом, если и смотреть в сторону Востока, то только для выстраивания экономического, но не военного сотрудничества. В том числе потому, что при всех существующих проблемах в отношениях с Западом они для нас не так критичны, как кажется.

"Европе было бы легче отдать нас в руки России, тем более что Путин гарантирует навести порядок на постсоветском пространстве взамен на Украину, но США не могут нас бросить, как бы мы плохо себя ни вели, потому что тогда российские танки встанут прямо напротив НАТО", — рассуждает Жданов.

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В этой ситуации политологи и военные аналитики, с которыми пообщался Фокус, вместо размышлений о новых партнерах на Востоке рекомендуют власти перенять опыт стран, которым удалось наладить эффективное взаимодействие с Западом, в частности с США. Яркий пример — Израиль, которому с 2019 года Америка ежегодно предоставляет $3,8 млрд военной помощи. Эта страна сформировалась в условиях враждебного окружения, находится в состоянии перманентной войны, однако эффективно развивается.

"Израиль — хороший пример для подражания. Но в последние годы мы видим очевидные кризисные тенденции в его внутренней политике, так что не во всем ему нужно подражать", — говорит Фокусу Владимир Фесенко. В любом случае нашим главным политическим противовесом российской агрессии остаются США, и эта ситуация вряд ли изменится в обозримом будущем. В таких условиях Украине предпочтительнее оставить за скобками разочарование Западом и работать над улучшением с ним отношений.