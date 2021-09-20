Зеленский увеличил расходы на оборону в 2022 году
Согласно решению СНБО, деньги планируют пустить на развитие Военно-морских сил, повышение зарплат военным и полицейским, а также на укрепление границы.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №477/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении финансирования оборонной отрасли в государственном бюджете на 2022 год. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства в понедельник, 20 сентября.
Согласно указу, в законопроекте о бюджете на 2022 год на финансирование программ по обеспечению национальной безопасности и обороны необходимо предусмотреть средства в объеме не менее 5,95% ВВП — около 319,4 млрд гривен (в 2021 году на оборону выделили 267,3 млрд грн — ред.).
В первую очередь будет профинансировано:
- развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО,
- выполнение Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы;
- реализация социальных гарантий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских, прежде всего повышение размеров их заработной платы и обеспечение жильем;
- выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), боеприпасов и продуктов специальной химии;
- развитие Военно-морских сил;
- совершенствование системы охраны и повышения уровня защиты государственной границы;
- усиление территориальной обороны;
- реализация государственной политики в сфере кибербезопасности;
- развитие возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса в создании и производстве современного вооружения и военной техники, обеспечения работы системы специальной информации;
- проведение исследований, разработки новых технологий, производство комплектующих изделий, осуществление технического перевооружения и модернизации производственных мощностей в рамках реализации мероприятий по импортозамещению продукции оборонного и авиационного назначения;
- усиление мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Этим указом президент поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос о повышении размеров денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также полицейских.
Напомним, больше чем на оборону в следующем году государство планирует потратить на социальную защиту — более 320 млрд гривен. При этом расходы на пенсии составят около 200 млрд гривен.
Также Фокус сообщал, что правительство внесло в проект бюджета расходы на подготовку к переписи населения в 2023 году.