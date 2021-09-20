Зеленский увеличил расходы на оборону в 2022 году

Согласно решению СНБО, деньги планируют пустить на развитие Военно-морских сил, повышение зарплат военным и полицейским, а также на укрепление границы.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №477/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении финансирования оборонной отрасли в государственном бюджете на 2022 год. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства в понедельник, 20 сентября.

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Согласно указу, в законопроекте о бюджете на 2022 год на финансирование программ по обеспечению национальной безопасности и обороны необходимо предусмотреть средства в объеме не менее 5,95% ВВП — около 319,4 млрд гривен (в 2021 году на оборону выделили 267,3 млрд грн — ред.).

В первую очередь будет профинансировано:

развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО,

выполнение Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы;

реализация социальных гарантий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских, прежде всего повышение размеров их заработной платы и обеспечение жильем;

выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), боеприпасов и продуктов специальной химии;

развитие Военно-морских сил;

совершенствование системы охраны и повышения уровня защиты государственной границы;

усиление территориальной обороны;

реализация государственной политики в сфере кибербезопасности;

развитие возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса в создании и производстве современного вооружения и военной техники, обеспечения работы системы специальной информации;

проведение исследований, разработки новых технологий, производство комплектующих изделий, осуществление технического перевооружения и модернизации производственных мощностей в рамках реализации мероприятий по импортозамещению продукции оборонного и авиационного назначения;

усиление мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Этим указом президент поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос о повышении размеров денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также полицейских.

Напомним, больше чем на оборону в следующем году государство планирует потратить на социальную защиту — более 320 млрд гривен. При этом расходы на пенсии составят около 200 млрд гривен.

Также Фокус сообщал, что правительство внесло в проект бюджета расходы на подготовку к переписи населения в 2023 году.