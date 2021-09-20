Зеленський збільшив витрати на оборону у 2022 році
Згідно з рішенням РНБО, гроші планують пустити на розвиток Військово-морських сил, підвищення зарплат військовим і поліцейським, а також на зміцнення кордону.
Президент України Володимир Зеленський своїм указом №477/2021 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про збільшення фінансування оборонної галузі в державному бюджеті на 2022 рік. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті глави держави в понеділок, 20 вересня.
Згідно з указом, в законопроекті про бюджет на 2022 рік на фінансування програм із забезпечення національної безпеки і оборони необхідно передбачити кошти в обсязі не менше 5,95% ВВП — близько 319,4 млрд гривень (у 2021 році на оборону виділили 267,3 млрд грн — ред.).
У першу чергу буде профінансовано:
- розвиток сектора безпеки й оборони відповідно до стандартів НАТО,
- виконання Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки;
- реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, осіб рядового й начальницького складу та поліцейських, перш за все підвищення розмірів їхньої заробітної плати та забезпечення житлом;
- виконання заходів із розробки, підготовки виробництва і закупівлі сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), боєприпасів та продуктів спеціальної хімії;
- розвиток Військово-морських сил;
- вдосконалення системи охорони й підвищення рівня захисту державного кордону;
- посилення територіальної оборони;
- реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;
- розвиток можливостей вітчизняного оборонно-промислового комплексу у створенні й виробництві сучасного озброєння та військової техніки, забезпечення роботи системи спеціальної інформації;
- проведення досліджень, розробки нових технологій, виробництво комплектувальних виробів, здійснення технічного переозброєння та модернізації виробничих потужностей у межах реалізації заходів з імпортозаміщення продукції оборонного й авіаційного призначення;
- посилення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та пожеж.
Цим указом президент доручив Кабінету міністрів розглянути питання про підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, а також поліцейських.
Нагадаємо, більше ніж на оборону в наступному році держава планує витратити на соціальний захист — більш 320 млрд гривень. При цьому витрати на пенсії складуть близько 200 млрд гривень.
Також Фокус повідомляв, що уряд вніс у проект бюджету витрати на підготовку до перепису населення в 2023 році.